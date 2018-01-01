"Росгеология" завершила сейсморазведку на крупнейшем месторождении в Бахрейне

"Росгеология" завершила морские и сухопутные геофизические работы на крупнейшем нефтегазовом месторождении Бахрейна по контракту с национальной нефтегазовой компанией Tatweer Petroleum - Bahrain Field Development Company W.L.L. (входит в состав Nogaholding).

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Контракт заключен в марте с целью уточнения показателей крупнейшего в Бахрейне месторождения с запасами 80 млрд баррелей нефти и до 20 трлн куб. футов газа, сообщает "Прайм". Высший комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна в марте 2018 г. заявил об открытии у западного побережья страны крупнейшего с начала нефтедобычи в 1932 г. месторождения нефти и газа."Южморгеология" и "Калининградгеофизика" (дочерние общества "Росгеологии") провели сейсморазведочные, гравимагнитные и геохимические исследования на всей акватории территориальных вод Бахрейна, включая глубоководный шельф и мелководную зону, а также на прилегающей части суши. Для выполнения работ на шельфе задействовали научно-исследовательское судно "Росгеологии" - "Профессор Логачев"."Успешное выполнение контракта в Бахрейне еще раз продемонстрировало, что "Росгеология" обладает всеми необходимыми компетенциями для проведения сейсморазведки в транзитных зонах и на глубоководном шельфе. В настоящее время, в соответствии с нашей долгосрочной стратегией, мы активно работаем над расширением портфеля международных проектов, в том числе в странах Ближнего Востока", - подчеркнул гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков.Министр нефти Бахрейна Мухаммед бен Халифа бен Ахмед Аль Халифа заявил в сентябре, что после обработки результатов геоисследований Бахрейн намерен пригласить иностранные компании для участия в добыче углеводородов.