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      Польская PGNIG будет искать и добывать газ на территории Украины

      09.12 15:07Распечатать

      EPA/Leszek Szymanski

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Нефтегазовая компания из Польши PGNIG и украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" будут совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает РИА "Новости".

      Соглашение о сотрудничестве было подписано главой PGNIG Петром Вожняком и руководящим партнером "Энергетических ресурсов Украины" Дейлом Перри.

      Представитель польской компании пояснил, что в рамках соглашения будет проводиться работа по месторождению газа Пшемысль. Это месторождение расположено на территории Польши недалеко от границы с Украиной, разведанные запасы газа в нем исчерпаны уже на 80%.

      Украинская и польская стороны хотят совместно проводить исследования на украинской территории в районе месторождения для поисков новых запасов газа.

      По словам Вожняка, наличие газа на территории Украины в районе будущих поисков "не вызывает сомнений". "Газ там есть", - заявил он.

      Глава PGNIG также подчеркнул, что подписание соглашения - это "естественное направление" обеспечения Польши газом. "Мы ищем все возможные источники газа вокруг Польши", - сказал он, отметив, что соглашение будет затрагивать все фазы разведки и добычи газа на Украине, в том числе юридические.

      Вожняк отметил, что сейчас "открываются возможности транспортировки добытого на Украине газа в Польшу". Он отметил, что транспортные мощности газопровода между Польшей и Украиной освобождаются после окончания контракта между Украиной и Россией.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Украина, Польша, добыча газа, Энергетические ресурсы Украины, PGNIG

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