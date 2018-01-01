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      Евро - главный сюрприз следующего года

      10.12 08:00Распечатать

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Евро может удивить аналитиков и трейдеров в следующем году, показав сильную динамику. За счет каких факторов валюта еврозоны сможет укрепиться к доллару?

      Согласно прогнозам респондентов Bloomberg единая валюта подорожает к концу марта до $1,12, а к концу 2020 г. - до $1,16 с нынешнего уровня примерно $1,1070.

      И все же некоторые аналитики могут недооценивать перспективы бюджетных стимулов, усиливающуюся критику в адрес минусовых процентных ставок Европейского центробанка и потенциальное усиление волатильности, которые поставят под угрозу эффективность использования евро в качестве валюты фондирования в рамках стратегии керри-трейд.

      Bloomberg

      Уже сейчас все больше банков начинают позитивнее оценивать перспективы евро в 2020 г.

      Так, например, Morgan Stanley является самым большим оптимистом на Уолл-стрит, рассчитывая на подъем евро почти на 5% до $1,16 в I квартале в рамках одной из своих топ-стратегий.

      ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ждут роста до $1,14 к концу марта в условиях стабилизации экономики региона и исчезновения неопределенности вокруг Brexit.

      Трейдеры опционами также ставят на укрепление единой валюты.

      Новый президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая впервые будет председательствовать на заседании по монетарной политике в четверг, похоже, делает упор на необходимости наращивания бюджетных стимулов для поддержания экономического роста и инфляции в регионе.

      Она признала, что "стимулирующая политика ЕЦБ являлась ключевым драйвером внутреннего спроса в период восстановления и эта политика остается в силе", что теоретически поддерживает ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в следующем году, на которое, судя по нынешним котировкам, закладывается рынок.

      Риски ставок ниже нуля

      Политику отрицательных ставок все чаще оспаривают министры финансов еврозоны, жалуясь на ее пагубное влияние на сбережения и пенсионную систему. И они не одиноки. Pacific Investment Management Co. предупреждает, что в минусовых ставках может быть больше вреда, чем пользы, поскольку они ограничивают рентабельность банков, негативно сказываются на рыночной отдаче и создают "денежную иллюзию", из-за которой вкладчики ощущают себя более бедными, а значит, сокращают потребление.

      Регулятор возражает, что отрицательные ставки не задержались бы надолго, если бы правительства активнее принимали меры по стимулированию экономики своих стран. ЕЦБ, возможно, в конечном итоге скорректирует свой ориентир по инфляции до 2% в среднесрочной перспективе, что может наконец-то привести к росту инфляционных ожиданий. Тогда рынку, возможно, придется начать закладывать в цены отход от отрицательных процентных ставок, что снизит привлекательность евро в качестве валюты фондирования.

      Стоит добавить, многие участники рынка полагают, что использование евро в качестве валюты фондирования сделок керри-трейд подошло к концу.

      В этом году единая европейская валюта активно использовалась в рамках этой стратегии и принесла прибыль при вложении в 20 из 23 валют развивающихся стран, отслеживаемых Bloomberg.

      Bloomberg

      Однако волатильность в евро упала до исторических минимумов, что обеспечивало комфортную торговлю спекулянтам. Однако уже сейчас показатель начинает подрастать, да и, как показывает история, столь низкие уровни не могут сохраняться длительное время.

      Скачок волатильности заставит инвесторов закрывать позиции и откупать евро, что и приведет к укреплению европейской валюты.

      Рубрики: Валютный рынок, Будущее

      Метки: евро, ЕЦБ, отрицательные ставки, forex, валютный рынок, Лагард

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