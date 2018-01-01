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      Новой реструктуризацией бюджетных кредитов могут заинтересоваться 15-20 регионов

      09.12 14:24Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Новой реструктуризацией бюджетных кредитов, которую намерено провести правительство и возможность которой закреплена в законе о бюджете на 2020-2022 гг., воспользуются 15-20 регионов России, считает рейтинговое агентство АКРА.

      "Такое предложение будет интересно прежде всего регионам, не сумевшим нарастить налоговые и неналоговые доходы (ННД) в достаточном объеме для продления срока возврата бюджетных кредитов до 2029 г. Полагаем, что таких регионов будет не более 15-20", - отмечает АКРА.

      Минфин с 2015 г. предоставил регионам свыше 1 трлн руб. бюджетных кредитов на замещение рыночных кредитов, отмечает РИА "Новости". С 2018 г. запущена программа реструктуризации задолженности, в 2019 г. принято решение о дополнительной реструктуризации, но с условием, что высвобождающиеся деньги пойдут на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры новых инвестпроектов.

      "Чтобы изыскать средства на новый инвестпроект, объем которых будет равным "экономии" от уменьшения ежегодного платежа по бюджетному кредиту вследствие увеличения срока его возврата, такой регион привлечет для осуществления проекта долговое финансирование на рынке. То есть вместо замещения одних долговых обязательств другими произойдет рост совокупного долга региона и его расходов", - полагает АКРА.

      Пока не сведений об отборе инвестпроектов, а также о возможных последствиях для регионов, в случае если проект окажется убыточным, поясняет АКРА. "Также непонятно, можно ли финансировать за счет высвобождающихся средств проекты, которые уже запланированы регионами, но их финансирование еще не начато. Такая возможность, с одной стороны, позволила бы субъектам России выполнить условия новой реструктуризации без наращивания коммерческого долга, и это положительный фактор, с другой - не приведет к росту инвестиций относительно планового уровня, а возможно, среди целей этой меры значится в том числе рост инвестиций", - считает АКРА.

      Если регионы решат воспользоваться предложением в рамках новой реструктуризации, не изучив все возможные последствия, то может возникнуть риск инвестирования средств не в необходимые регионам проекты, а лишь для выполнения новых условий реструктуризации, предупреждает АКРА.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: реструктуризация, долг, нацпроект, инвестпроект, АКРА, регион

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