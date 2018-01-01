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      "Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"

      09.12 14:43Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". "Нафтогаз Украины" не откажется от требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали.

      "Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от них (от требований - прим. ред.) компания не будет ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул источник "Интерфакса" в "Нафтогазе Украины".

      Источник подтвердил участие главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в переговорах с Россией в Париже по заключению долгосрочного контракта на транзит газа. "Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум - акционера", - пояснил источник.

      В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      При необходимости Витренко и Оржель примут участие в обсуждении газовых вопросов и других вопросов, которые их касаются, пояснил Тимошенко.

      В понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Украина, Стокгольмский арбитраж, Юрий Витренко, "Газпром", "Нафтогаз Украины"

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