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      В ОЭСР отметили стабилизацию экономической активности в России

      09.12 15:45Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Показатель уровня экономической активности в России в октябре составил 99,5 пункта, как и два месяца подряд до этого, показали данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

      Что касается других стран из неформального клуба БРИК, то в Индии этот индекс в октябре опустился до 99,3 пункта с 99,4 пункта месяцем ранее, в Бразилии остался без изменений на отметке 102,2 пункта, в Китае - составил 99,2 пункта, что немного выше отметки сентября в 99,1 пункта.

      Индексы таких экономически развитых стран, как Канады (99 пунктов), Франции (99,5 пункта), Японии (99,2 пункта), Великобритании (98,9 пункта), остались без изменений по сравнению с предшествующим месяцем.

      В то же время в Германии индикатор вырос в октябре до 98,8 пункта с 98,7 в сентябре, в Италии - опустился до 99,1 пункта с 99,2 пункта месяцем ранее. CLI США вырос в октябре по сравнению с сентябрем до 98,9 с 98,8 пункта. А сводный CLI стран "Большой семерки" четвертый месяц подряд сохранился на уровне 99 пунктов.

      ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.

      Рубрики: Статистика

      Метки: БРИК, экономическая активность, ОЭСР, CLI

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