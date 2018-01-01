Суд снял арест с активов Абызова на 1 млрд рублей

Мосгорсуд снял обеспечительный арест с активов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Речь идет о деньгах, ценных бумагах и недвижимости, уточнил "Интерфаксу" адвокат Абызова Сергей Дрозда.Суд удовлетворил апелляцию защиты экс-министра на решение Басманного суда от 10 сентября. Теперь районный суд должен будет рассмотреть этот вопрос в ином составе, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.Ранее было арестовано имущество и активы бывшего министра и его близких более чем на 27 млрд руб., сообщали "Вести. Экономика".22 августа Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн руб. и 11 млн евро по этому делу."Целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается", - заявлял другой адвокат Александр Аснис.Как писали ранее "Вести. Экономика", 23 августа 2019 г. следствие возбудило в отношении Абызова новое дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 г. лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".В целом, по данным российских следователей, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он похитил у нескольких компаний 4 млрд руб. и вывел эти деньги за рубеж. Соучастниками по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.Абызов находится под арестом в СИЗО. Изначально правоохранители обвиняют его в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Абызов задержан 26 марта 2019 г., на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.По данным следствия, они обманули акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет каждому.ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края. Как отмечается, "своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны".