"АвтоВАЗ" выкупает у General Motors 50% в GM-Avtovaz. Таким образом, совместное предприятие станет 100%-й компанией группы и начнет выпускать автомобили под брендом Lada, сообщает "АвтоВАЗ".

Фото: realcars.su

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика"."АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", - отмечает "АвтоВАЗ". Стороны не раскрывают финансовые детали сделки."В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-Avtovaz будет переименована", - поясняет "АвтоВАЗ".