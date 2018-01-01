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      Профицит бюджета составил в январе-октябре 4 трлн 456,4 млрд рублей

      09.12 15:07Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Профицит бюджета составил в январе-октябре 4 трлн 456,4 млрд руб., сообщает Федеральное казначейство. Доходы бюджета составили 32,16 трлн руб., расходы - 27 трлн 703,6 млрд руб.

      В том числе профицит федерального бюджета составил 3 трлн 155,9 млрд руб., доходы - 16 трлн 671,2 млрд руб., расходы - 13 трлн 515,3 млрд руб. По предварительной оценке Минфина, профицит федерального бюджета составил в январе-октябре 3,071 трлн руб. (3,5% ВВП).

      Профицит бюджета регионов составил в январе-октябре 1,025 трлн руб., доходы - 10 трлн 986,9 млрд руб., расходы 9,962 трлн руб.

      Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом в размере 174,7 млрд руб., доходы составили 9 трлн 168,7 млрд руб., расходы - 8,994 трлн руб.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: бюджет, Минфин, фонд, профицит бюджета, регион

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