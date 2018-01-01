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      Украина оценила потери из-за нестабильности в стране в 15-20% ВПП

      09.12 17:05Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Общий ущерб экономике Украины из-за политической нестабильности в стране составляет от $50 до $150 млрд, или 15–20% от ВПП в 2014-2015 гг., заявил украинский министр экономического развития Тимофей Милованов.

      Фото: polityka.pl

      На 2014-2015 гг. пришелся кризис в стране - политический и экономический: силовая смена власти, разрыв экономических отношений с Россией, гражданская война на Донбассе, выход Крыма из состава страны.

      Все потери министр списал на "российскую агрессию".

      Из-за расположенного на неподконтрольных Киеву территориях госимущества в Крыму и Донбассе страна потеряла до 85 млрд грн (около $3,6 млрд), написал в Facebook министр экономического развития страны.

      Стоимость объектов недвижимости в Крыму и Донбассе составляет около 85 млрд гривен ($3,5 млрд).

      На территории Крыма и Севастополя 57,7 тыс. объектов бывшей госсобственности Уркаины стоимостью 46 млрд грн ($1,9 млрд), в Донецкой области - почти 120 тыс. объектов на 33 млрд грн ($1,4 млрд), в Луганской области - 70 тыс. объектов недвижимости на 23 млрд грн ($960 млн).

      По оценкам Фонда государственной собственности Украины, на территории Донецкой и Луганской областей находится около 70% государственных активов.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: кризис на Украине, экономика Украины

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