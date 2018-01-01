Россияне считают героями всех времен Жукова, Суворова и Шойгу

Россияне считают героями всех времен Георгия Жукова (37%), Сергея Шойгу (19%) и Александра Суворова (15%), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Суворов, Сергей Шойгу и Георгий Жуков

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".В пятерку героев вошли также Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Помимо этого опрошенные упоминали Иосифа Сталина (8%), Ивана Конева (5%), Александра Лебедя (3%), Александра Невского (3%), Павла Нахимова (2%0, Петра I (25), Федора Ушакова (2%), Родиона Малиновского (1%). 37% затруднились ответить на вопрос.Во втором опросе ВЦИОМ предложил россиянам выбрать героев из приведенного списка. Чаще всего участники опроса выбирали Георгия Жукова (62%), Александра Суворова (51%), Михаила Кутузова (42%), Константина Рокоссовского (33%) и Александра Невского (30%).Россияне называли героями Федора Ушакова (21%), Павла Нахимова (20%), Ивана Конева (14%), Петра Багратиона (12%), Дмитрия Донского (12%), Ермака (11%), Григория Потемкина (10%), Барклая де Толли (8%), Василия Чуйкова (5%), Владимира Корнилова (2%). 5% россиян не смогли выбрать героя, а 5% приводили имена по своему усмотрению.Опрос приурочен ко Дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Опрос проводили 5 декабря с помощью телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.ВЦИОМ и эксперты Центра политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать киногероев, которые подошли бы на роль президента России. Два первых места заняли Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" и профессор Преображенский из "Собачьего сердца".