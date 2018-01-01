ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россияне считают героями всех времен Жукова, Суворова и Шойгу

      09.12 15:51Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Россияне считают героями всех времен Георгия Жукова (37%), Сергея Шойгу (19%) и Александра Суворова (15%), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

      Александр Суворов, Сергей Шойгу и Георгий Жуков

      В пятерку героев вошли также Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Помимо этого опрошенные упоминали Иосифа Сталина (8%), Ивана Конева (5%), Александра Лебедя (3%), Александра Невского (3%), Павла Нахимова (2%0, Петра I (25), Федора Ушакова (2%), Родиона Малиновского (1%). 37% затруднились ответить на вопрос.

      Во втором опросе ВЦИОМ предложил россиянам выбрать героев из приведенного списка. Чаще всего участники опроса выбирали Георгия Жукова (62%), Александра Суворова (51%), Михаила Кутузова (42%), Константина Рокоссовского (33%) и Александра Невского (30%).

      Россияне называли героями Федора Ушакова (21%), Павла Нахимова (20%), Ивана Конева (14%), Петра Багратиона (12%), Дмитрия Донского (12%), Ермака (11%), Григория Потемкина (10%), Барклая де Толли (8%), Василия Чуйкова (5%), Владимира Корнилова (2%). 5% россиян не смогли выбрать героя, а 5% приводили имена по своему усмотрению.

      Опрос приурочен ко Дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Опрос проводили 5 декабря с помощью телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

      ВЦИОМ и эксперты Центра политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать киногероев, которые подошли бы на роль президента России. Два первых места заняли Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" и профессор Преображенский из "Собачьего сердца".

      Рубрики: Люди

      Метки: ВЦИОМ, Иосиф Сталин, Сергей Шойгу, Георгий Жуков, Александр Суворов

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить