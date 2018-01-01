ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Премьер-министр Финляндии стала самой молодой главой кабмина в мире

      09.12 16:05Распечатать

      Санна Марин EPA-EFE/KIMMO BRANDT

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Пост премьер-министра Финляндии займет 34-летняя Санна Марин, которая до этого занимала пост главы Минтранса страны.

      Таким образом Марин станет самым молодым премьер-министром в мировой истории после победы на внутренних выборах Социал-демократической партии Финляндии.

      Отмечается, что Финляндия осталась без премьер-министра после отставки коллеги Марин по партии Антти Ринне.

      Новый премьер отметила, что "никогда не думала про свой возраст или пол, а думала о причинах, по которым занимается политикой, и о том, что помогает… получать поддержку избирателей".

      В политику и в правительство Санна Марин пришла из местного самоуправления: в 2012 г. она была избрана в городской совет ее родного города Тампере, второго по значимости города страны, через год она возглавила совет.

      В 2015 г. Марин стала депутатом парламента от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны.

      Рубрики: Европа

      Метки: Финляндия, Санна Марин

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить