Премьер-министр Финляндии стала самой молодой главой кабмина в мире

Санна Марин EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Пост премьер-министра Финляндии займет 34-летняя Санна Марин, которая до этого занимала пост главы Минтранса страны.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Таким образом Марин станет самым молодым премьер-министром в мировой истории после победы на внутренних выборах Социал-демократической партии Финляндии.Отмечается, что Финляндия осталась без премьер-министра после отставки коллеги Марин по партии Антти Ринне.Новый премьер отметила, что "никогда не думала про свой возраст или пол, а думала о причинах, по которым занимается политикой, и о том, что помогает… получать поддержку избирателей".В политику и в правительство Санна Марин пришла из местного самоуправления: в 2012 г. она была избрана в городской совет ее родного города Тампере, второго по значимости города страны, через год она возглавила совет.В 2015 г. Марин стала депутатом парламента от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны.