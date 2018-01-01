Зеленский подписал закон о выделении "Оператора ГТС Украины" из состава "Нафтогаза Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для выделения оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из состава "Нафтогаза Украины", отмечено на сайте Верховной рады Украины.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика"."Возвращено с подписью от президента", - отмечено на сайте рады. В свою очередь Верховная рада Украины приняла закон, который освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для поставки природного газа. Закон дает возможность завершить разделение "Нафтогаза Украины".На Украине с 1 июля осуществляют проект по выделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Полномочия по техническому использованию ГТС переданы от "Укртрансгаза" компании "Оператор ГТС Украины".К концу года "Оператор ГТС Украины" должен получить лицензии на работу и пройти сертификацию. Окончательным этапом станет вывод оператора из состава "Нафтогаза Украины" и его передача в собственность и управление государственной компании "Магистральные газопроводы".