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      Акции британской Tullow Oil обвалились на 70% за один день

      09.12 15:57Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Вместе с ухудшением прогнозов по добычи нефти в компании объявили о приостановке выплаты дивидендов и отставке генерального директора.

      В британской нефтегазовой разведывательной компании, также владеющей добывающими активами, сообщили о "разочаровании текущими результатами Tullow Oil и необходимости тщательной оценки ее операций".

      Совет директоров Tullow Oil в рамках пересмотра прогнозов по добыче объявил о приостановке выплаты дивидендов, а также отставке генерального директора компании Пола Макдейда и директор Tullow по нефтяной разведке Ангуса Маккоса.

      В компании отметили, что по итогам 2019 г. объем добычи Tullow составит в среднем 87 тыс. баррелей в сутки. В 2020 г. добыча компании, как ожидается, будет колебаться в пределах 70-80 тыс. б/с, при этом в течение трех последующих лет, согласно новым прогнозным оценкам, составит 70 тыс. б/c. С учетом того, что в 2018 г. объем добычи нефти Tullow Oil составлял чуть более 88 тыс. б/с, в британской компании ожидают довольно серьезного снижения объемом добычи в довольно короткие сроки.

      Одной из основных причин пересмотра ожиданий стало снижение добычи нефти на добывающих активах компании в Гане, а также проблемы и задержки на других африканских месторождениях.

      На этом фоне котировки Tullow Oil на Лондонской фондовой бирже в понедельник, 9 декабря, на открытии рынка упали на 50%. Ближе к завершению торгов обвал усилился, превысив 70%. По итогам торгов 9 декабря котировки Tullow Oil упали на 71,75% до отметки в 0,3994 фунтов за акцию. Для бумаг британской компании это минимальный уровень с апреля 1999 г.

      Рубрики: Акции, Энергетика

      Метки: Tullow Oil, обвал котировок

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