Рынок США. Неделя на отмену новых пошлин

Фьючерсы на американские индексы находятся в символическом минусе перед открытием торгов понедельника. В пятницу индексы показали хороший рост после публикации неожиданной сильных данных по рынку труда и заявлений Трампа о хорошем ходе переговоров с Китаем.

Торговая сделка

ЕЦБ и ФРС

Предновогоднее ралли

Премаркет

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Отчет по рынку труда был весьма неплох, но инвесторов по-прежнему заботят предстоящие выходные, когда могут вступить в действие новые пошлины против китайских товаров, если Вашингтон и Пекин так и не подпишут документы по первой фазе. Даты и места подписания документов все еще не обозначены, а пошлины на товары стоимостью $156 млрд должны вступить в силу уже 15 декабря.На прошлой неделе Трамп бравировал тем, что может подождать со сделкой и до выборов 2020 г. Однако текущие опросы показывают, что он проигрывает кандидатам в президенты от демократов. Усугубление ситуации с Китаем вряд ли повысит его рейтинг.Сегодня в КНР сообщили о падении экспорта в ноябре на 1,1%. Экспорт в США упал на 23% по сравнению с прошлым годом до $35,6 млрд.Центробанки Европы и США на неделе проведут свои заседания. Аналитики от этих встреч не ждут новых решительных действий в свете уже принятых и периодически принимаемых оперативных мер по поддержке финансовых систем. ЕЦБ и ФРС с осени проводят новые скупки активов, каждый в рамках своих программ для разных целей. Консенсус склоняется к тому, что Федрезерв оставит ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5-1,75%, а ЕЦБ депозитную - на уровне -0,5%. В то же время в ЕЦБ это будет первое официальное заседания регулятора под руководством Кристин Лагард после ухода Марио Драги.S&P 500 удерживается в районе рекордных уровней, прибавляя с начала года 26%. Говорить в этой позиции о перспективах предновогоднего ралли сложно. Единственный повод – заключение сделки с Китаем. Но во многом эти ожидания заложены в цены.На премаркете растут акции PG & E Corp. (+17%), Qorvo (+3,2%), Bristol-Myers Squibb Co. (+2,5%). Дешевеют 3M Co. (-1,3%), Honeywell International (-1,4%), Macy's Inc. (-2,1%).