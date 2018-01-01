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      Казахстан планирует предоставить более $1 млрд для поддержки ряда банков

      09.12 16:37Распечатать

      Фото: Серикжан Ковланбаев/Sputnik

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Власти Казахстана выделят средства для нескольких банков страны после выявления потребности в дополнительном капитале.

      Об этом со ссылкой на неназванные источники в банковском секторе Казахстана сообщило агентство Reuters. По их сведениям, предварительные результаты оценки качества активов, запущенной в августе 2019 г., показали необходимость предоставления дополнительного капитала 4 банкам страны для списания проблемных активов.

      В октябре глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев заявлял о планах о программе финансовой помощи "в целом для банковской системы" после завершения оценки качества активов.

      На пресс-конференции 9 декабря, в рамках которой было объявлено о сохранении процентной ставки, Досаев также заявил о планируемом в феврале 2020 г. подписании индивидуальных планов с крупнейшими банками Казахстана по итогам рекомендаций на основе анализа качества активов.

      Рубрики: Финансы

      Метки: финансовая помощь, банковский сектор

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