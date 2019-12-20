В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, включая налог на проживание в отелях.

Фото: ТАСС.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".в государственной газете Resmi Gazetе (.pdf) - публикаторе законов.Ранее Эрдоган отклонил документ и отправил его на доработку.Несмотря на все просьбы отельеров Турции об отмене или переносе сроков введения налога на проживание, новый налог официально вступил в силу, отметили в Ассоциации туроператоров России.Ставка налога на проживание составляет 1% до 31 декабря 2020 г. и 2% - с 1 января 2021 г. Плательщиками налога в Турции выступят не сами туристы, а объекты размещения. Это отели, мотели, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома, кемпинги и шале, которые предоставляют своим постояльцам различные услуги, включая проживание, питание, напитки, анимацию, пользование бассейном, спортивными, термальными и другими зонами отдыха.Поэтому в итоге отельеры обязаны учесть налог в стоимости продаваемого номера.Собирать налог с туристов отдельно – по принципу курортного сбора в РФ – в Турции нельзя. Поэтому, если отели попробуют взимать налог непосредственно с постояльцев, например предлагая оплатить налог постфактум при выезде из отеля, то они нарушат закон.Представители принимающих компаний Турции заявили, что пока неясно, как отели адаптируют новый налог под свою ценовую политику."Контрактинг на сезон-2020 практически завершен. Отелям остается или платить налог из своего кармана, или искать варианты корректировки цен. Как это будет реализовано на практике – пока не понятно. Никто толком в ситуации еще на разобрался. Слишком все быстро произошло", - говорят турецкие эксперты.По оценке отельеров Турции, цены в отелях уже растут на 5-10% ежегодно, и дополнительные 1-2% налога могут притормозить динамику иностранного турпотока и еще больше сократить внутренний туррынок.Из-за роста цен многие курорты Турции уже стали недоступны для своих граждан. Так, отдых в Анталье стал очень дорогим для граждан страны: в этом году на анталийских пляжах побывало чуть более полмиллиона внутренних туристов, что в 30 раз меньше, чем общее количество зарубежных визитеров.По данным Министерства культуры и туризма Турции, в октябре в отелях страны было совершено суммарно 21,8 млн ночевок (+ 8% в сравнении с октябрем 2018 г.), при этом средний показатель заполняемости всех объектов размещения составил 51%. За первые 10 месяцев 2019 г. было зафиксировано 191 млн ночевок (+9% к уровню 2018 г.) при средней загрузке отелей в 56%.Больше всего туристы провели ночей в туристической провинции Анталья. Здесь в совокупности отдыхали 21,6 млн человек, количество ночевок составило 88,7 млн в среднем. Заполняемость гостиниц - 73,1%.На втором месте - Стамбул с общим количеством взявших номера в отелях 11,9 млн человек, количество ночевок - 27,3 млн. Средняя заполняемость отелей - 61,9%.Третьим по числу ночевок стала провинция Муула (Мугла): 4,4 млн человек провели здесь в совокупности 14,2 млн ночей. Средняя загрузка отелей здесь составила 60,2%.