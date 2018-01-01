"Лаборатория Касперского" отмечает взрывной рост количества мошеннических интернет-рассылок

Количество мошеннических интернет-рассылок, в которых пользователям обещают крупное денежное вознаграждение, значительно увеличилось в 2019 г., сообщает "Лаборатория Касперского".

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".При этом количество заблокированных попыток перехода на мошеннические ресурсы выросло более чем в 13 раз в годовом выражении. В июне-декабре 2018 г. выявлено 2,7 млн таких попыток, а в июне-декабре 2019 г. - 36,7 млн.Речь идет о так называемых скам-рассылках (от англ. scam - мошенничество). Начиная с лета "Лаборатория Касперского" каждый месяц выявляет около 2 тыс. новых скам-ресурсов.Мошенники обещают пользователям денежные выплаты за участие в акции или опросе. Для получения вознаграждения злоумышленники просят оплатить комиссию или закрепительный платеж, сумма платежа составляет в среднем 200 руб., пишет "КоммерсантЪ". В итоге пользователь теряет уплаченные деньги, а также рискует предоставить злоумышленникам свои платежные данные.Рассылки часто отправляют от имени крупных компаний, иногда под видом лотерей. Помимо электронной почты мошенники используют социальные сети, видеосервисы, блоги и так далее."Лаборатория Касперского" считает, что возможный ущерб от действий мошенников превысил во второй половине года 7 млрд руб.