Евросоюз с разрешения ЕК вложит 3,2 млрд в развитие аккумуляторных батарей

Еврокомиссия разрешила 7 странам Евросоюза, среди которых Германия, Франция и Италия, потратить 3,2 млрд евро на поддержку компаний для развития технологий в области аккумуляторных батарей, сообщила ЕК.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика"."Европейская комиссия утвердила в соответствии с правилами государственной помощи ЕС" совместный проект Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши и Швеции по поддержке исследований и инноваций в сфере батарей, говорится в релизе.Семь стран предоставят в ближайшие годы финансовую помощь на сумму до 3,2 млрд евро для этого проекта, завершение которого запланировано на 2031 г., отмечает ЕК. В проекте непосредственно примут участие 17 компаний, в основном представители промышленности.Проект направлен на разработку инновационных технологий для литиевых (lithium-ion) аккумуляторов, которые будут служить дольше, заряжаться быстрее, будут более безопасными и менее вредными для окружающей среды.Евросоюз стремится к диверсификации источников получения энергии, а также к ее декарбонизации.Вице-президент Еврокомиссия Марош Шефчович в конце сентября заявил, что будущее автомобильной отрасли не связано с дизельными двигателями, а основывается на технологиях в области аккумуляторных батарей, а также использовании в качестве топлива водорода.В ЕС ранее был создан альянс по батареям для развития этой отрасли. Шефчович отмечал в сентябре, что батареи - это не товар, а стратегический компонент будущих автомобилей, что батареи и программное обеспечение будут представлять собой 80% стоимости машин.При этом азиатские производители не хотят экспортировать в Европу батареи, они хотят экспортировать сразу электрические автомобили, констатировал он.Шефчович считает, что Евросоюзу необходимо использовать окно возможностей, которое будет открыто еще в течение двух-трех лет, чтобы продемонстрировать возможность массового производства внутри ЕС аккумуляторных батарей, и что они будут лучше, чем азиатские, более устойчивые, более "зеленые", с современным программным обеспечением.При этом в настоящее время внутри Евросоюза создается лишь около 3% аккумуляторных батарей от общего глобального объема их производства, констатировал Шефчович.