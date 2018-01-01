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      При перемещении более $100 тысяч через границу ЕАЭС от физлиц потребуют объяснить их происхождение

      09.12 17:38Распечатать

      Фото: Пресс-служба ФТС

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". В феврале следующего года в странах Евразийского экономического союза вступают в силу новые требования, направленные на борьбу с отмыванием денег.

      В Федеральной таможенной службе России сообщили о том, что с 4 февраля 2020 г. при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. вместе с подачей пассажирской таможенной декларации потребуется предоставление документы, подтверждающих происхождение данных средств.

      Без предоставления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов в объеме более $100 тыс., физлица не могут пересечь таможенную границу ЕАЭС.

      В ФТС отметили, что данная мера была утверждена Евразийской экономической комиссией в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Коллегия ЕЭК приняла соответствующее решение в начале августа 2019 г., новые требования вступают в силу спустя 180 дней с момента их утверждения.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: ФТС, ЕАЭС

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