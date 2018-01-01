Мэр Москвы утвердил бюджет столицы России на 2020 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет столицы РФ на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг., сообщается на сайте столичного градоначальника.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Мосгордума ранее приняла закон о бюджете Москвы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. на заседании 27 ноября.Закон о бюджете на 2020 г. предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы: расходы на госпрограммы образования увеличиваются на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, соцподдержки жителей - на 18,4% в 2020 г.Доходы бюджета в 2020 г. составят 2,79 трлн руб., в 2021 г. - 3,06 трлн руб., в 2022 г. - 3,35 трлн руб., расходы бюджета в следующем году составят 3,15 трлн руб., в 2021 г. - 3,27 трлн руб., в 2022 г. - 3,37 трлн руб.Почти в два раза будут увеличены расходы на бесплатное лекарственное обеспечение: Москва закупит около тысячи наименований лекарств, что почти в 3 раза превышает обязательный перечень, предусмотренный в 2020 г. на федеральном уровне.Город продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан, а также в создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях.Таким образом, в 2020 г. городские детские сады смогут принять почти полмиллиона детей, а около 200 тыс. человек получат возможность посещать спортивные секции бесплатно.В чистом виде на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 г. предусмотрено более 495,3 млрд руб., то есть почти полтриллиона рублей Москва непосредственно направляет жителям. Кроме того, 92% бюджета столица тратит на реализацию 13 государственных программ.Совокупно расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт составляют более половины всех расходов городского бюджета (53,3%) - около 1,7 трлн руб. в год. Ежегодно Москва будет тратить на социальную политику более 2 трлн руб., а реальную помощь из бюджета получат более 4,5 млн москвичей.