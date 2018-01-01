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      Китайские туристы стали лидерами по тратам в России в 2019 году

      09.12 18:28Распечатать

      EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". На китайских туристов в первом полугодии 2019 г. пришлось 18% от общих трат иностранных гостей в России. Таким образом, туристы из КНР стали лидерами по этому показателю, сообщили РИА "Новости" в туристической ассоциации "Мир без границ".

      Статистический обзор Банка России "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации" приводит данные о том, что экспорт услуг по статье "Поездки" в платежном балансе России за первую половину 2019 г. упал на 7%, при этом падение объемов для стран дальнего зарубежья составило 12,6%. При этом наибольшие совокупные расходы осуществили гости из Китая - всего $539 млн.

      "Всего за первое полугодие зарубежные гости принесли России $4,9 млрд, из них доля стран дальнего зарубежья составила 61% ($2,983 млрд). Вклад приехавших в нашу страну гостей из КНР составляет 18%, делая их абсолютными лидерами по совокупным тратам в России", - прокомментировали итоги в ассоциации.

      По данным Банка России, за указанный период среднедушевые расходы приехавших в Россию граждан дальнего зарубежья уменьшились с $502 до $497 на человека (падение на 14,8%).

      "При этом сопоставление объемов экспорта и статистики въезда показывает, что среднедушевой расход граждан КНР остается выше этой цифры и составляет $561 на человека", - отметили эксперты.

      "Однако, выигрывая в общем объеме привлеченных в Россию средств, китайские путешественники уступают гражданам Германии в сумме трат на человека: в среднем на немецкого туриста Россия получает от немецкого туриста почти $1,132 тыс.", - признали в ассоциации.

      В ассоциации также отметили, что Германия по итогам полугодия оказалась в рейтинге лидеров стран дальнего зарубежья по экспорту услуг по статье "Поездки" и занимает второе место после Китая ($334 млн).

      Рубрики: Статистика, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, КНР, Банк России, туризм

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