МЭА прогнозирует сохранение цен на нефть на текущем уровне в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) не прогнозирует значительного изменения цен на нефть в 2020 г. в случае сохранения стабильной политической ситуации в мире, заявил глава агентства Фатих Бироль агентству Bloomberg.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика"."На рынках много нефти. Если неожиданно не возникнет сильная внешнеполитическая напряженность, я не ожидаю большого изменения цен", - приводит агентство слова Бироля. Он также уточнил, что в текущем году средняя цена составляла около $60 за баррель.Ранее в декабре ОПЕК+ согласовала дополнительное сокращение добычи на I квартал - примерно на 500 тыс. баррелей в день. По данным источника РИА "Новости", дополнительное сокращение добычи нефти для членов ОПЕК составит 372 тыс. баррелей в день, а для стран, которые не входят в организацию, - 131 тыс.Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в первую неделю марта, внеочередная встреча представителей стран ОПЕК - 5 марта, а на 6 марта запланировано заседание ОПЕК+.