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      Грузоперевозчик Celadon Group объявил о банкротстве и увольнении сотрудников

      09.12 18:15Распечатать

      Фото: Sean Kilcarr/Fleet Owner

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". В руководстве американской компании, входившей в число наиболее крупных грузоперевозчиков США, заявили о том, что не смогли найти покупателей на бизнес Celadon, сообщив о полном прекращении деятельности.

      В сообщении генеральный директор Celadon Group Пол Свиндланд отметил, что к банкротству привели "огромные проблемы в индустрии, существенные долговые обязательства компании" и ряд других причин, в том числе многолетнее расследование властей США в отношении бывших топ-менеджеров Celadon Group о мошенничестве.

      Банкротство Celadon Group стало наиболее крупным в индустрии грузоперевозок. В компании, по последним данным, работало 4 тыс. сотрудников, в том числе около 3,2 тыс. водителей грузовиков. Выручка компании в 2015 г. превышала $1 млрд.

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США в конце апреля 2019 г. оштрафовала Celadon Group на $42 млн по обвинению в мошенничестве с финансовой отчетностью компании.

      В начале декабря этого года в Министерстве юстиции США сообщили о предъявлении обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении ложных сведений аудиторам в отношении бывшего операционного директора и бывшего финансового директора Celadon.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: банкротство, грузоперевозки, Celadon Group

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