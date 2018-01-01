ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Минфин США ввел санкции за нарушения прав человека в Венесуэле

      09.12 19:00Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Минфин США в понедельник ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Венесуэлы, и 29 юридических лиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского", говорится на сайте ведомства.

      Санкции против граждан и компаний введены за нарушения прав человека в Венесуэле, уточняется там же.

      Как писали "Вести.Экономика", в августе стало известно, что санкции США против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению мирового спроса на российскую нефть, увеличив доходы российских нефтяных компаний.

      Дополнительный доход российских нефтяников составил не менее $905 млн с ноября 2018 г. по июль 2019 г. "Расчет основан на разнице в цене марки Urals и Brent по сравнению со средним показателем за последние пять лет", - сообщили в агентстве Bloomberg.

      Санкции привели к увеличению спроса на российскую нефть и на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+. Теперь нефть марки Urals продают с премией к Brent, хотя Urals обычно продавали со скидкой к цене Brent, но эта скидка стала сокращаться в ноябре 2018 г., когда США ограничили мировые покупки иранской нефти. А уже в начале 2019 г. Urals стали продавать с премией к Brent.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Венесуэла, цены на нефть, Brent, санкции, Urals

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить