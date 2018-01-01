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      Медведев назвал сроки и расходы для проведения Всероссийской переписи населения

      09.12 19:54Распечатать

      Фото: Денис Русинов/ТАСС

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". В отдаленных районах России процесс переписи населения начнется уже в апреле следующего года.

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил о подписании правительственного постановления о проведении Всероссийской переписи населения. В пояснении к документу отмечается, что она будет проведена с 1 по 31 октября 2020 г., в отдаленных районах России перепись начнется в апреле и продлится до 20 декабря 2020 г.

      Дмитрий Медведев назвал запланированную перепись населения "большим, сложным событием в жизни страны с учетом ее масштабов, географических особенностей". На проведение всероссийского опроса выделяется более 30 млрд руб.

      Глава правительства при этом выразил уверенность в том, что результаты, полученные в ходе переписи, позволят "повысить эффективность государственной политики, управленческих решений – начиная от экономики и заканчивая социальными программами, социальными решениями".

      Глава Росстата Павел Малков в сентябре этого года в рамках всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" заявил о том, что предстоящий опрос "будет первой цифровой переписью в Российской Федерации", отметив, что при проведении опроса будут использоваться планшеты и другие устройства.

      Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2021 г., окончательные итоги, как ожидается, будут подведены в 2022 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Дмитрий Медведев, постановление правительства, Всероссийская перепись населения

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