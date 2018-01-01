Продажи рекламы на телевидении в мире снизятся на 4%

По итогам уходящего года на рекламном рынке сохраняются тенденции по более активному размещению рекламы в интернете и сокращению рекламы на телевидении и в печатных изданиях.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".В консалтинговой компании Magna Global опубликовали обновленные прогнозные оценки по динамике мирового рекламного рынка в 2019-2020 гг.В целом продажи на рекламном рынке по итогам завершающегося года, как ожидается, увеличатся на 5,2%. В компании отмечают продолжение роста продаж рекламы в цифровой сфере: по итогам года объем продаж рекламы в интернете вырастет на 15%. Среди основных платформ, демонстрирующих наиболее быстрые темпы продаж рекламного контента в 2019 г., как ожидается, останутся социальные сети, объемы проданной рекламы в рамках которых по прогнозам повысится на 25%.При этом на традиционном телевидении в уходящем году продажи рекламы сократятся на 4%. В Magna Global отмечают , что это худший показатель с 2009 г. В компании отмечают, что снижение продаж происходит на фоне сокращения зрительской аудитории телевидения во многих странах мира и продолжающегося смещения рекламы в цифровой формат.Эксперты компании также прогнозируют, что Россия войдет в число лидеров по темпам роста рекламного рынка в этом году, а также в 2020 г. По оценкам Magna Global, продажи рекламы по итогам этого года в РФ вырастут на 6,9% – среди крупнейших стран более высокие темпы роста рекламного рынка прогнозируются в Индии (12,9%), Китае (8,8%) и Бразилии (7,6%). В 2020 г., по прогнозам компании, Россия сохранит 4-е место в мире по темпам роста рекламного рынка среди ведущих стран с ростом рынка на 6,8%.