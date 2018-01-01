Если внимательно проследить за ситуацией с Брекзитом, с тех пор как была запущена статья 50-я в марте 2017 г., становится очевидным, что каждое последующее расширение процесса вывода проходило на фоне усиления политической нестабильности.

Борис Джонсон не нужен Великобритании. Таким был основной посыл теледебатов накануне выборов в парламент. Казалось бы, главной темой должен был быть Brexit, однако участники увлеклись воспоминаниями о просчетах премьер-министра.

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Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Еще в мае была опубликована статья о партии Брекзита Найджела Фараджа сразу после того, как они набрали наибольшее число голосов на выборах в Европарламент. По стечению обстоятельств возникновение партии совпало с продлением статьи 50-й в двух случаях.Если вкратце, то партия была создана еще до истечения срока действия первой статьи 50-й от 29 марта. На следующий день, после того как процесс вывода был продлен, Фараджа объявили лидером партии Брекзита. Когда было ратифицировано второе продление на две недели, 11 апреля еще на 6 месяцев, 24 часа спустя Фарадж официально учредил партию, в тот день когда Великобритания должна была покинуть ЕС. После этого всего за 6 месяцев произошло целых три события.Во-первых, Тереза ​​Мэй подтвердила, что уйдет с поста премьер-министра 7 июня. Это объявление было сделано за пару дней до того, как стало очевидно, что партия Брекзита победила на выборах в Европарламент, набрав более 30% голосов.Во-вторых, отставка Мэй открыла возможность Борису Джонсону - так называемому "популистскому" кандидату - стать следующим премьер-министром. Когда парламент возобновил работу после летних каникул, члены парламента проголосовали за то, чтобы заставить Джонсона просить о продлении статьи 50-й по крайней мере до 31 января 2020 г., если палата общин не одобрит соглашение о выводе к 19 октября. После нескольких недель спектаклей с ЕС Джонсон вернул в парламент измененную версию соглашения, по которой изначально вела переговоры Тереза ​​Мэй. Депутаты поддержали его повторное чтение, но в конечном итоге оно было отменено. Процесс дальнейшего расширения стал невозможным.Наконец, ЕС предоставил возможность продления на 3 месяца, при этом был шанс выйти раньше, если бы палата общин ратифицировала сделку до 31 января. В тот день, когда они это сделали, 29 октября, депутаты проголосовали за проведение внеочередных всеобщих выборов 12 декабря. Это, конечно, будет происходить в рамках нового периода расширения.Тенденция к усилению политических беспорядков наряду с дополнениями к статье 50-й неопровержима. Что пока не ясно, так это масштаб возможных потрясений в течение следующих 8 недель.В день выборов 12 декабря Европейский совет начнет свою заключительную двухдневную конференцию этого года. 13 декабря совет будет обсуждать Brexit и "подготовку к переговорам о будущих отношениях ЕС и Великобритании после вывода". В отношении позиции ЕС по вопросу о Brexit сохраняется довольно определенный настрой: они ожидают, что Великобритания вскоре покинет ЕС. Тон глав ЦБ внутри ЕС аналогичен. Банк международных расчетов также участвует в работе 12 совещания для 4-го семинара "Исследования в области мировой финансовой стабильности: использование международной банковской и финансовой статистики BIS". Конференция проводится в сотрудничестве с Комитетом по глобальной финансовой системе (CGFS), членами которого являются заместители управляющих центробанка и другие высокопоставленные чиновники. По данным BIS, CGFS "отслеживает развитие событий на мировых финансовых рынках для управляющих центробанков".Что касается того, как могут пройти выборы, то здесь есть два основных сценария, оба из которых могут открыть путь к возможному беспорядочному выходу из ЕС.Первый: консервативное большинство даст Борису Джонсону необходимое число голосов для ратификации соглашения об выходе до 31 января, что означает отсутствие дальнейшего продления статьи 50-й. Вместо этого Brexit продлится до переходного периода, который должен продолжаться до конца декабря 2020 г. Сейчас Великобритания и ЕС попытаются заключить торговую сделку в рамках "будущих отношений". Переход может продлиться до конца 2020 г., но только если обе стороны согласятся сделать это до 1 июля. В отличие от статьи 50-й у парламента не будет полномочий вмешиваться, чтобы заставить правительство продлить переходный период. Таким образом, большинство тори потенциально могут создать сценарий по выходу без сделки через год.Если бы до 31 декабря 2020 г. не было согласованного продления и не было заключено торгового соглашения, переходный период закончился бы. Великобритания полностью вышла бы из ЕС и всех его институтов без сделки. Дата 31 декабря знаменательна и по другой причине: это конец семилетнего бюджетного цикла ЕС, который начался в 2014 г. До сих пор еще не согласован бюджет на 7 лет.Потенциально зловещий признак того, что переходный период могут использовать для манипулирования непредвиденными обстоятельствами, - Борис Джонсон недавно заявил, что "просто нет" возможности заключения торговых сделок с ЕС. И этот человек пообещал "сделать или умереть" для Великобритании, покидающей ЕС 31 октября. ЕС выражает опасения по поводу ограниченного времени для подписания торгового соглашения до 2021 г. Постепенно разрабатывался сценарий о выходе сделки за 12 месяцев.Если глобалисты захотят, чтобы Великобритания покинула ЕС, продление процесса через переходный период пройдет наряду с выборами в США в 2020 г., когда Дональд Трамп сможет назначить второй срок для Брекзита. И Брекзит, и Трамп объединены в терминах правого "популизма" и "возрождающегося национализма" с 2016 г. В своих сообщениях главы ЦБ продолжают называть рост "протекционизма" одним из главных рисков для глобальной финансовой стабильности. Довольно показательно, что они обсуждают перспективу введения цифровой валюты, выпущенной центробанком, как необходимого средства для борьбы с мировым спадом и достижения своих целей экономического "нового мирового порядка"...Второй сценарий выборов - "подвешенный" парламент, где самой большой будет партия консерваторов. Лидер партии Brexit Найджел Фарадж тихо провел кампанию в избирательных округах, которые проголосовали за выход из ЕС более 3 лет назад. Согласно каждому опросу общественного мнения на протяжении всей кампании, партия не получит места на выборах. Но опросы оказались ненадежным показателем после референдума ЕС. Прогноз Фараджа - низкая явка избирателей, незначительное большинство Тори и "голос партии Brexit, пытающейся призвать к честности Бориса".Если предположить, что Фарадж ошибается в отношении большинства тори, появится сценарий, при котором Борис Джонсон вновь не получит достаточной поддержки в парламенте для ратификации соглашения правительства о выводе. Интересно, какой будет парламентская динамика после выборов. Когда была продлена статья 50-я в сентябре, законопроект, требующий от премьер-министра добиваться отсрочки, получил большинство голосов 28 депутатов. Но если бы партии Брекзита удалось победить кандидатов от Лейбористской партии на севере, динамика быстро изменилась бы в другую сторону.Если Джонсон не получит большинство голосов, статья 50-я вполне может быть продлена еще до 31 января. Это вероятно, но не гарантировано. Консервативное правительство меньшинства попытается и не сможет продвинуть свою сделку через парламент после выборов. Присутствие партии Брекзита в Вестминстере может помешать заключению сделки. Хотя на первый взгляд это может привести к конфликту между тори и партией Брекзита, они объединятся, чтобы предотвратить дальнейшее расширение статьи 50-й.Если группа депутатов, голосующих за то, чтобы остаться, не превысит число депутатов, голосующих за выход, выход Великобритании без сделки будет вполне возможен в следующем месяце.В конце концов, все сводится к тому, чем является выход Великобритании из ЕС, краткосрочной или долгосрочной целью для глобалистов. Вполне можно ожидать, что этот процесс будет продолжаться при консервативном правительстве. Момент, когда Великобритания покинет ЕС, будет восприниматься как политическое решение, во главе которого стоит "популист" Борис Джонсон. Это решение может быть принято либо за счет отказа от продления статьи 50-й, либо за счет отсутствия торгового соглашения к концу переходного периода.Каким бы не был исход, экономика Великобритании остается слабой. Не стоит сомневаться, что нестабильный выход из ЕС будет использоваться для определения следующего крупного экономического спада как "рецессии Brexit". Именно он станет защитой от любых обвинений в адрес сообщества центробанков.