Amazon винит Трампа в проигрыше тендера Пентагона на $10 млрд

Amazon обвиняет президента США Дональда Трампа в давлении на Пентагон в иске, оспаривающем решение Минобороны по контракту на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных, следует из текста иска, опубликованного в базе судебных документов.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".В конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что компания Amazon подала иск в Федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.Согласно опубликованному документу компания утверждает, что, принимая решение заключить контракт с Microsoft, Пентагон допустил "вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS (дочерняя компания Amazon - прим. ред.) и закрывая глаза на явные недостатки в предложении Microsoft по выполнению технических требований" по контракту.По информации источников компании из Белого дома, президент США Дональд Трамп лично распорядился вывести Amazon из списка возможных победителей в гонке за госконтракт. Компания Amazon, крупнейшим акционером которой является самый богатый человек планеты Джефф Безос, сразу же забила тревогу. Дело в том, что у Безоса неприкрытый конфликт с Трампом. СМИ Безоса постоянно поливают главу Белого дома грязью. Трамп отвечает им взаимностью. И вот Amazon не без оснований заподозрила, что решение было принято не по рыночному принципу, а по звонку сверху.Компания выпустила соответствующее заявление, где утверждается, что если бы Пентагон принимал решение только исходя из оценки конкурентных предложений, то оно, очевидно, было бы иным. То есть Amazon прямо обвинила Дональда Трампа в давлении на оборонное ведомство при принятии решения.По мнению Amazon, ошибки Пентагона являются не только результатом "произвольного или неправомерного" принятия решения."Они были результатом ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который то и дело критиковал (Amazon - прим. ред.) как на публике, так и за кулисами, чтобы увести контракт на программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) от AWS, чтобы навредить считающемуся его политическим врагом Джеффри Безосу, основателю и исполнительному директору материнской компании AWS - Amazon.com, Inc", - говорится в документе."Вопрос заключается в том, следует ли разрешать президенту Соединенных Штатов использовать бюджет министерства обороны для достижения своих личных и политических целей", - добавляет компания.Отметим, что подобные обвинения отчасти не лишены оснований. Конкуренты Amazon писали письма-доносы в Белый дом, а сам Трамп публично еще летом обещал следить за ситуацией и не допустить десятилетней монополии Amazon на рынке облачных решений. При этом он признался, что такие жалобы поступили от Oracle, IBM и Microsoft.В гонке за возможность получить этот заказ Microsoft обошла конкурентов, и заключение этой сделки может стать трамплином для будущих достижений компании. В рамках контракта Microsoft должна будет обновить вычислительные системы военных США, поскольку многим компьютерам, используемым сейчас, уже несколько десятилетий. При этом считалось, что именно компания Amazon должна была заключить эту сделку, учитывая, что еще в 2013 г. ЦРУ заключило с ней контракт на $600 млн сроком на 10 лет и с тех пор пользовалось услугами только Amazon Web Services (AWS).Облачный тендер стал корпоративным полем битвы, на котором облачные провайдеры использовали лоббирование и судебные процессы, чтобы попытаться получить преимущество в контракте на поставку облачных сервисов и инфраструктуры. Google в прошлом году решила сама отказаться от участия, так как проект может конфликтовать с принципами компании по использованию технологий искусственного интеллекта. В Google заявили, что смогли бы выполнить часть контракта, если бы Минобороны допустило к JEDI сразу нескольких исполнителей. Компания планирует работать с властями в сфере облачных вычислений в других проектах.Борьба за контракты была сосредоточена на одном из крупнейших проектов по закупкам в период президентства Трампа: защищенной вычислительной облачной системе, предназначенной для удовлетворения огромных потребностей в данных, шифровании и хранении самой большой и технологически сложной военной бюрократии в мире.По мнению частных аналитиков, создание облачной системы имеет решающее значение для модернизации вооруженных сил и их подготовки к следующему поколению боевых действий. Подрядчик JEDI будет играть центральную роль в обеспечении того, чтобы войска на местах имели доступ в режиме реального времени к секретным данным.Аналитик Дэн Айвс заявил, что эта сделка "меняет правила игры" для Microsoft, пояснив в примечании для клиентов, что "заключение контракта повлечет за собой целую цепь событий для облачного бизнеса компании на долгие годы". В своем отчете о доходах за I квартал Microsoft заявила, что доход Azure Cloud вырос на 59% в годовом исчислении, а доход от коммерческого облачного бизнеса вырос на 36% до $11,6 млрд.