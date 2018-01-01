Сильная экономика - главная защита Трампа

Дональд Трамп должен стать немного Клинтоном. "Все держится на экономике", - риторика, которую сегодняшнему президенту следует позаимствовать у Билла Клинтона для своей предвыборной кампании в 2020 г.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".После тяжелой недели, в течение которой демократы безостановочно говорили об импичменте, а мировые лидеры зло посмеялись над главой Белого дома на саммите НАТО в Лондоне, Трамп в пятницу, наконец, получил отличные новости. Ситуация в американской экономике как никогда позитивная: в ноябре было создано 266 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы опустился до 50-летнего минимума, пишет The National Interest.Демократы продолжают настаивать на отстранении президента с его поста, но сильная экономика должна помочь Трампу избежать этого позора. "Спикер Пелоси подсчитывает законодателей, которые готовы поддержать импичмент, - написал в Twitter конгрессмен-республиканец Джим Джордан. - Однако у Трампа в руках козырные карты: 266 тыс. новых рабочих мест, в том числе 54 тыс. в промышленности, самая низкая безработица за последние 50 лет, заработная плата поднялась на 3%, сократились налоги и государственное регулирование, больше свободы для вас и вашей семьи. Экономика процветает от уменьшения вмешательства правительства".Сенаторы-республиканцы, такие как Митт Ромни и Кори Гарднер, не посмеют выступить против Трампа, если его экономическая политика продолжит демонстрировать отличные результаты. Однако пока рано говорить, что Трампу ничего не угрожает. Личный адвокат президента Руди Джулиани может оказаться под мощным давлением, и ему придется сотрудничать с федеральными властями.Как утверждает газета Guardian, бывший партнер Джулиани Лев Парнас уже сотрудничает с прокуратурой: "Если Парнас заключит сделку, то это увеличит давление на Джулиани, у которого и без того множество юридических проблем, в том числе связанных с его международным консалтинговым бизнесом в рамках расследования предполагаемых преступлений, среди которых отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение финансирования предвыборной кампании, дача заведомо ложных показаний, препятствование правосудию и нарушение закона "О регистрации иностранных агентов". Трамп уже пытается отмежеваться от деятельности Джулиани на Украине. В интервью Биллу О'Рейли он указал, что "у Руди есть и другие клиенты, кроме меня".В сложившейся ситуации Трампу разумнее всего не вступать в публичную перепалку со своими недоброжелателями. Вместо этого он должен постоянно говорить о процветающей экономике, обещая при этом еще более светлое будущее. Допросом противников президента займется председатель юридического комитета сената республиканец Линдси Грэм, который может вызвать на слушания Адама Шиффа. Но Грэм уже озвучил свои "красные линии". На вопрос, не собирается ли он сделать запрос о телефонных разговорах Шиффа, Грэм ответил: "Нам не следует этого делать. Когда законодатели начинают вызывать друг друга в качестве свидетелей, вся система начинает разваливаться".Однако пока неясно, удастся ли Трампу придерживаться необходимой стратегии. Президент получает удовольствие от атак на демократов, которые все больше начинают нервничать. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг неожиданно для всех в эмоциональной форме набросилась на репортера Sinclair Broadcasting Джеймса Розена за то, что он спросил ее, "ненавидит" ли она Трампа. Пелоси ответила, что она никого ненавидит и лишь выполняет свой конституционный долг. "Не пытайтесь спровоцировать меня", - предупредила она довольно жестко. Никогда прежде она не демонстрировала на публике подобный тон и резкость.Все еще неясно, готовы ли сенаторы-республиканцы не просто проголосовать за реабилитацию Трампа, но и безоговорочно защитить его. Трамп должен внимательно следить за Ромни и другими сомневающимися однопартийцами. Ромни недавно выразил свое недоверие к тому, что Украина вмешивалась в выборы 2016 г., переложив всю вину на Россию. "Я не видел никаких доказательств от наших разведслужб или Госдепа, которые бы указывали на то, что Украина вмешивалась в наши выборы”, - заявил он во вторник.Вся надежда на то, что с началом процедуры импичмента Трамп будет мудрым и сдержанным. На его стороне крепкая экономика, о чем ему необходимо постоянно говорить.