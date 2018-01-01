Китай снова снизил покупки нефти США до нуля

Экспорт нефти из США в Китай, объем которого в 2018 г. составил $5,4 млрд, в октябре снова упал до нуля, по данным Бюро переписей, опубликованным на прошлой неделе.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Это второй признак того, что Китай ведет жесткую борьбу в торговой войне с США, так как обе стороны пытаются заключить частичную сделку до 15 декабря. Это дата, когда президент Трамп пообещал ввести тарифы на весь оставшийся китайский импорт.Первым признаком того, что Китай решил ужесточить стратегию, стало снижение его закупок соевых бобов США в критический октябрьский месяц, что стало резким снижением с привычной нормы. Конечно, США оказывают давление, применяя не только действующие тарифы.Двухпартийный конгресс подавляющим большинством голосов принял законопроект о поддержке протестующих в Гонконге, его подписал президент Трамп, а палата представителей и сенат приняли отдельные законопроекты, которые еще требуют согласования. Они осудили обращение китайцев с мусульманами-уйгурами на северо-западе Китая в Синьцзяне.Нефть становится все более важным экспортным товаром США, а до того как началась торговая война, Китай был важнейшим рынком для США.С тех пор Китай, крупнейший импортер нефти в мире, использует нефть для ответных мер против тарифов США.В прошлом году Китай занял третье место в мире среди покупателей американской нефти: на его долю пришлось 11% от общего объема.Эта значительная доля рынка сократилась с 20% в 2017 г. еще до того, как ощутилось воздействие торговой войны между США и Китаем. В 2017 г. Китай занял второе место, уступив только Канаде.Похоже, что в 2017 г. пришло время продолжать экспорт нефти из США в Китай.Венесуэла и Иран пострадали от кризисов. Недавно США прекратили почти полное четырехлетнее эмбарго на экспорт нефти и сейчас испытывают всплеск внутреннего производства на фоне улучшенного и значительно увеличенного объема добычи сланцевой нефти. Экономика Китая росла быстро, нуждаясь в большем количестве нефти для переработки в бензин.В мае 2018 г. экспорт США в Китай составил рекордные $916,04 млн.Затем началась торговая война. В ответ на американские тарифы против китайского импорта Китай ввел тарифы на некоторые американские экспортные товары, прекратив покупать нефть с августа по ноябрь.Поскольку Китай сменил США в качестве крупнейшего в мире импортера нефти, он стал больше полагаться на Россию и Саудовскую Аравию, где отмечен резкий рост.В этом году на долю Китая приходится 5,2% всего экспорта нефти США, он занимает седьмое место. Сегодня он идет за Нидерландами, Индией, Великобританией и Тайванем.Из-за сокращения американского экспорта нефти, соевых бобов и пиломатериалов в Китай, также из-за резкого сокращения импорта из США, Китай уступил Мексике и Канаде, став третьим по значимости торговым партнером страны.Экспорт нефти из США в Китай упал до нуля не только в октябре этого года. Январь стал пятым месяцем из шести, когда ему не удалось приобрести американскую нефть.Однако с февраля по сентябрь этого года американская нефть поставлялась в Китай. Только в мае стоимость поставок достигла $500 млн. Эта сумма была намного ниже рекорда, установленного в мае 2018 г. В октябре все поставки прекратились.