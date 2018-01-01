Макрон хочет покончить во Франции с социализмом

В пятницу Францию парализовали забастовки, когда рабочие, от машинистов до учителей, выступили против пенсионной реформы Эммануэля Макрона.

Традиция протеста

Покончить с французской исключительностью

Критически важное испытание

Решающая битва Макрона

Решающая неделя

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Либеральный президент считает себя французским вариантом Тэтчер, однако его попытка уничтожить французское государство всеобщего благосостояния столкнулась с самой сильной оппозицией. Совершенно ясно, что миллионы людей готовы противостоять запланированному сносу французского государства всеобщего благосостояния, уверены авторы издания Jacobin.Уже экономическая активность в Париже и его окрестностях остановилась, почти все станции метро закрылись. В целом по стране более 90% железнодорожных услуг было отменено, в забастовке участвовали работники государственного сектора. Еще более удивительным было массовое участие школьных учителей, которые столкнулись не только с резким сокращением пенсий, но и с усилением "реформ", из-за чего усилилось давление на сектор.Работников частного сектора было меньше, однако их участие не менее значимо. К четвергу Всеобщая конфедерация труда (CGT) получила призывы к забастовке по меньшей мере от 2 тыс. рабочих мест в частном секторе по всей стране. Как и ожидалось, огромное количество работников нефтеперерабатывающих заводов и сотрудников авиалиний присоединилось к забастовке. Автомобильные заводы Renault объявили, что в забастовке приняли участие 5% рабочей силы — скромный показатель по историческим меркам, но тем не менее самый высокий за последнее десятилетие.Согласно официальным источникам в акциях протеста приняли участие 70 тыс. человек в Париже и 806 тыс. человек по всей стране. Однако профсоюзы считают, что в акциях в столице Франции приняли участие 250 тыс. человек и 1,5 млн по всей Франции.В Тулузе было самое высокое количество участников (100 тыс. согласно организаторам). В старинном портовом городе Гавре было наиболее заметное участие работников частного сектора. В сотнях малых и средних городах Франции на улицы вышло огромное количество людей — явный признак высокой степени мобилизации во французском обществе.К работникам общественного транспорта и учителям присоединились студенты университетов и ученики старших классов. Но все эти группы людей объединяет одно: они понимают, что для победы над Макроном нужно больше, чем один день протестных действий.Эти забастовки родились из ниоткуда, так же как и стремление Макрона к борьбе в стиле Тэтчер с государством всеобщего благосостояния, которое до сих пор было примером "французской исключительности".Действительно, репутация Франции в отношении протестных настроений вполне заслуженна. С середины 1980-х гг. массовые движения регулярно вспыхивали на фоне оппозиции к неолиберальным реформам. Интересно, что вопреки ситуации, сложившейся в Европе после забастовки британских шахтеров в 1984-85 гг., не все эти движения заканчивались поражением.В 1986 г. студенческое движение остановило попытку сделать платным обучение в университетах. И сегодня есть возможность бесплатно получить высшее образование, несмотря на недавнюю тенденцию брать плату со студентов за получение степени магистров и за обучение за пределами ЕС.В 1995 г. волна забастовок работников государственного сектора остановила "реформу" пенсионных фондов, которую проводило правоцентристское правительство Алена Жюппе. Два года спустя правые потерпели поражение на внеочередных выборах, проведенных президентом Жаком Шираком.В 2006 г. мобилизованная молодежь, поддерживаемая массовыми профсоюзными демонстрациями, заставила правительство отменить план введения сомнительного трудового договора (le contrat première embauche, CPE) для лиц моложе 26 лет. Наконец, "Движение желтых жилетов", которое началось в ноябре 2018 г. и продолжается до сих пор, заставило Эммануила Макрона отменить 2 запланированных повышения налогов (на газ и пенсии) и сделать другие объявления, чтобы успокоить протестующих.Это не означает, что французский неолиберализм остановлен. Просто другие крупные протесты не принесли успеха, особенно в последней борьбе с пенсионными реформами в 2003 и 2010 гг. Но длительное сопротивление неолиберализму имело долгосрочное влияние, что объясняет, почему французское государство всеобщего благосостояния оказалось гораздо более устойчивым, чем государства почти всех других западных стран. К отчаянию внутренней элиты и высокопоставленных бюрократов в ЕС и ОЭСР Франция занимает первое место в таблице государственных расходов в доле ВВП. С уровнем расходов на отметке 55% она опережает все скандинавские страны, кроме того, они примерно на 10% выше, чем в Германии и в среднем по ОЭСР.Президентство Макрона, которое в основном поддерживал класс французских капиталистов, с самого начала собиралось положить конец "французской исключительности". Первые 1,5 года после его победы было похоже, будто он добился успеха. Волна жестких неолиберальных реформ захватила практически все сферы экономической и социальной деятельности.Трудовое право было адаптировано к нормам "гибкого" рынка труда, социальное жилье было вынуждено продать часть ресурсов, государственный сектор подвергся жестким ограничениям, система здравоохранения подверглась беспрецедентному давлению. Жесточайшим преследованиям и атакам подвергались протестующие, выступающие против усиления неолиберального режима.Этой осенью Макрон может похвастаться тем, что преодолел сопротивление. Однако пенсионная реформа должна стать решающей проверкой его авторитета.Эта "структурная реформа" находится в процессе разработки уже год. Она должна стать решающим шагом для сноса французской "социальной модели", на смену которой должен прийти неолиберальный режим с его минимальным уровнем государственных пособий, частными пенсионными фондами.Макрон и его правительство заявляют, что новая система более справедлива в силу своей универсальности. То есть это единая система для всех наемных работников и даже для многих самозанятых. Поэтому те, кто отказывается от нее, могут делать это из желания сохранить свои "корпоративные привилегии", как, например, работники железнодорожного и общественного транспорта, которые могут выйти на пенсию раньше остальных, чтобы компенсировать условия работы.Но общество быстро поняло, что эта реформа приведет к сокращению пенсионных прав, средний пенсионный возраст станет еще выше. Уже к концу ноября, согласно опросам, две трети населения отвергли предложенную реформу и поддержали забастовки.С этого момента стало ясно, что правительство специально провоцирует серьезную социальную конфронтацию. Макрону нужен решающий момент, такой же как забастовка шахтеров при режиме Тэтчер в Соединенном Королевстве.Но соотношение сил, с которым он сталкивается, гораздо более опасно. Эта реформа, ориентированная сразу на несколько секторов, дает то, чего не было в предыдущих недавних протестных движениях: разные группы объединяются вокруг одной цели, рождается более широкая оппозиция против всего неолиберального режима. Ясно, что только профсоюзное движение может обеспечить основу для такого всеобщего движения.Это непростая задача. Неудачи мобилизаций последних лет ослабили профсоюзы, особенно наиболее активные федерации CGT и Solidaires. В прошлом году нежелание CGT присоединиться к "Движению желтых жилетов" создало дополнительные трудности в плане объединения более широких слоев вокруг наиболее активных секторов рабочего класса.Но есть те, кто извлек стратегические уроки из предыдущих движений. Все большее число людей понимает, что тенденция профсоюзного руководства проводить периодические, не связанные друг с другом забастовки в разных секторах не дает желаемого результата. Необходимо единство общих целей.Движение, которое началось 5 декабря, учло это и извлекло выгоду из тяжелого опыта. С самого начала было ясно, что необходима всеобщая забастовка, в которой рядовые люди будут играть ведущую роль. Это поможет привлечь к ответственности профсоюзных лидеров, добиться сближения с другими группами.В наиболее пострадавших секторах (железные дороги, общественный транспорт, нефтеперерабатывающие заводы) забастовки продлились до понедельника. Решающее испытание для протестующих наверняка стоит ждать на следующей неделе. Забастовка не может перерасти в настоящую "всеобщую забастовку", в которой будут участвовать все работники. Однако забастовки, при которой большинство "делегирует" протестные действия стратегически важным, влиятельным работникам государственного сектора, ограничивая себя лишь пассивной поддержкой, недостаточно.На волне этого настроя французские профсоюзы объявили о двух дополнительных днях демонстраций в следующий вторник и четверг, призвав к "продолжению и усилению" забастовки в различных секторах. В ответ ожидается, что правительство объявит о новых мерах в среду, хотя любые уступки будут чисто символическими. Если протестующие хотят поколебать президентское кресло Макрона, им необходимо наращивать обороты в протестных выступлениях.В этой борьбе у профсоюзов есть редкая возможность восстановить себя в качестве оплота оппозиции неолиберальному катку. После 5 декабря все готовы не только к символическому протесту, но и к борьбе за настоящую победу. Уже одно это само по себе значительное достижение и ценный урок для будущей борьбы.