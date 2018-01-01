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      Саудовская Аравия отрицает, что у королевства заканчиваются деньги

      10.12 05:21Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Министр финансов королевства подчеркнул, что оно находится в "лучшем положении, чем многие другие страны".

      Руководство Саудовской Аравии утвердило бюджет на 2020 г. в размере 1,02 трлн риалов ($272 млрд). Ожидается, что рост ВВП королевства с учетом инфляции в следующем году составит 2,3%.

      При этом в интервью CNBC министр финансов королевства Мохаммед аль-Джадаан заявил, что разговоры о том, что у Эр-Рияда заканчиваются деньги, беспочвенны. Он отметил, что королевство находится "в гораздо лучшем положении, чем многие другие страны мира".

      Версию об истощении резервов ранее высказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, имея в виду, в частности, Суверенный фонд Саудовской Аравии. Его реальный размер не афишируется. Однако в июне Институт международных финансов оценил его в $300 млрд, отметив, что четверть активов находится за рубежом. Институт фонда благосостояния поднял оценку до $320 млрд.

      Сам Мохаммед аль-Джадаан заявил, что королевство в настоящее время владеет третьим по величине запасом иностранных денежных резервов в мире. Он добавил, что у Эр-Рияда есть "значительные средства" и "много активов".

      "В отличие от многих других стран у нас также есть государственные резервы, депозиты в центральном банке, которых нет у других правительств", - сказал он. "Сегодня это около 500 млрд саудовских риалов", - добавил он, отметив, что королевство заботится об увеличении своих резервов, в том числе сокращая расходы.

      Утвержденный бюджет королевства предполагает снижение доходов Саудовской Аравии с 917 млрд риалов, запланированных на этот год, до 833 млрд риалов в 2020 г. Таким образом, дефицит бюджета королевства увеличивается до 187 млрд риалов.

      Бюджет королевства утвержден в преддверии начала торговли акциями Saudi Aramco, чье IPO, проведенное на прошлой неделе стало вроде бы рекордным, но, по всей видимости, не оправдало ожиданий как аналитиков, так и королевской семьи. При этом еще в 2017 г. наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман говорил, что половина доходов от листинга Aramco может быть направлена ​​на работу внутри страны Фонда государственных инвестиций, который работает над диверсификацией нефтезависимой экономики в рамках программы Vision 2030.

      Между тем, эксперты, опрошенные CNBC, полагают, что королевству гораздо быстрее придется слезть с нефтяной иглы и процесс этот будет болезненным. "Непосредственное влияние на ВВП в Саудовской Аравии окажет более слабый рост в нефтяном секторе, - говорится в сообщении Capital Economics, опубликованном на выходных. - Влияние новой квоты на добычу нефти может снизить рост ВВП Саудовской Аравии на 0,6% в I квартале… И есть риски снижения прогноза роста ВВП на 2020 г., составляющего 2,3%".

      Рубрики: Финансы, Ближний Восток

      Метки: Саудовская Аравия, дефицит бюджета, бюджет, Saudi Aramco, Vision 2030, Суверенный фонд Саудовской Аравии, снижение доходов, Мохаммед аль-Джадаан

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