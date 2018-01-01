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      "Нормандской четверке" удалось согласовать ряд вопросов по Донбассу

      10.12 05:26Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Участники саммита, прошедшего в Париже, приняли итоговое коммюнике.

      Фото: CHARLES PLATIAU/EPA-EFE

      Лидеры России, Франции, Германии и Украины ("нормандской четверки") обсудили в Париже ситуацию в Донбассе. В итоге в числе согласованных позиций оказались поддержка включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины (она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов), поддержка договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе, сохранение минских соглашений в качестве базиса для дальнейшей работы.

      Кроме того, лидеры четырех стран договорились призвать контактную группу содействовать обмену "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту и другим международным организациям доступ ко всем удерживаемым в Донбассе, а также согласовать все аспекты особого статуса региона: он должен функционировать на постоянной основе.

      Также в итоговом коммюнике говорится о решении установить перемирие в Донбассе до конца 2019 г., а к концу марта 2020 г. силы, присутствующие в регионе, должны быть разведены в трех новых пунктах.

      Помимо встречи "четверки" на полях саммита прошли также двусторонние переговоры президентов России и Украины.

      Рубрики: Европа

      Метки: Россия, Франция, Украина, Донбасс, нормандская четверка, Германия, особый статус, формула Штайнмайера

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