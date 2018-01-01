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      Рост цен в Венесуэле превысил 5500%

      10.12 05:29Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". По данным комитета по финансам Национальной ассамблеи, только в ноябре инфляция ускорилась на 35,8%.

      Фото: Miguel Gutierrez/EPA-EFE

      За 11 месяцев текущего года инфляция в Венесуэле достигла 5,51 тыс. процентов, как следует из данных, обнародованных комитетом финансов однопалатного парламента Боливарианской Республики.

      При этом, по подсчетам депутатов парламента, в годовом разрезе рост цен составил 13,4 тыс. процентов.

      "Инфляция в ноябре ускорилась и достигла 35,8%, празднование Рождества сильно осложнилось для подавляющего большинства жителей страны, у которых нет доступа к долларам", - говорится в сообщении члена комитета Анхеля Альварадо в Twitter.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", Венесуэла переживает тяжелый экономический и социальный кризис, усугубленный американскими санкциями. При этом власти страны заявляют о том, что происки Вашингтона оказались безрезультатными и Белому дому не удалось подорвать позиции правительства Николаса Мадуро.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: инфляция, кризис, Венесуэла, рост цен, Национальная ассамблея

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