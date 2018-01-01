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      Путин сказал, насколько может подешеветь газ для украинских потребителей

      10.12 05:33Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". По его словам, для этого сторонам нужно договориться о совместной честной работе.

      Фото: LUDOVIC MARIN/EPA-EFE

      По словам президента России Владимира Путина, украинские потребители могут получать газ на четверть дешевле, чем сейчас. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки", прошедшей в Париже.

      Как отмечает агентство РИА "Новости", на один из вопросов президент РФ начал отмечать цитатой из стихотворения: "А у нас в квартире газ, а у вас?". "И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - продолжил мысль Владимир Путин.

      "Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены", - пояснил российский президент.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, газ, Украина, Владимир Путин, газовые переговоры, Президент РФ

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