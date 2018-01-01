Путин сказал, насколько может подешеветь газ для украинских потребителей

По его словам, для этого сторонам нужно договориться о совместной честной работе.

Фото: LUDOVIC MARIN/EPA-EFE

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".По словам президента России Владимира Путина, украинские потребители могут получать газ на четверть дешевле, чем сейчас. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки", прошедшей в Париже.Как отмечает агентство РИА "Новости", на один из вопросов президент РФ начал отмечать цитатой из стихотворения: "А у нас в квартире газ, а у вас?". "И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - продолжил мысль Владимир Путин."Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены", - пояснил российский президент.