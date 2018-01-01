9 лучших городов России для спортивного туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru накануне Всемирного дня футбола выявил, какие города, в которых проходил чемпионат мира по футболу в 2018 г., сохранили популярность в этом году для футбольного (спортивного) туризма.

1. Сочи — 2222 руб./9,3 ночи



В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры потратили 500 млрд руб.



В 2018 г. город принял матчи чемпионата мира по футболу.



По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки и отдых в "футбольные" города на период от 1 до 9,3 ночи и тратили на аренду проживания от 1,6 тыс. до 3,5 тыс. руб. в сутки. В 2007 г. Сочи избран столицей XXII зимних Олимпийских игр. 15 сентября 2009 г. Сочи вступил во Всемирный союз олимпийских городов.В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры потратили 500 млрд руб.В 2018 г. город принял матчи чемпионата мира по футболу.По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки и отдых в "футбольные" города на период от 1 до 9,3 ночи и тратили на аренду проживания от 1,6 тыс. до 3,5 тыс. руб. в сутки.

2. Санкт-Петербург — 3124 руб./4,7 ночи



Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.



В Санкт-Петербурге развит как любительский, так и профессиональный спорт. В городе 1649 спортивных залов, 118 бассейнов, 18 лыжных баз, 17 крытых объектов с искусственным льдом, 13 стадионов с трибунами более 1500 мест, 11 гребных баз и каналов, 10 дворцов спорта, велотрек. Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.В Санкт-Петербурге развит как любительский, так и профессиональный спорт. В городе 1649 спортивных залов, 118 бассейнов, 18 лыжных баз, 17 крытых объектов с искусственным льдом, 13 стадионов с трибунами более 1500 мест, 11 гребных баз и каналов, 10 дворцов спорта, велотрек.

3. Казань — 2258,5 руб./3,3 ночи



По сравнению с прошлым годом, когда проходил чемпионат мира по футболу, в этом году средняя продолжительность отдыха в "футбольных" городах существенно не изменилась и осталась прежней — от 1 до 9,3 ночи.



В пяти городах-организаторах — в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Волгограде — наблюдается снижение посуточной аренды жилья, а в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде стоимость жилья с 14 июня по 15 июля, напротив, выросла. Казань неоднократно принимала международные соревнования высокого уровня по различным видам спорта, в том числе XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в 2013 г., а также ряд матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.По сравнению с прошлым годом, когда проходил чемпионат мира по футболу, в этом году средняя продолжительность отдыха в "футбольных" городах существенно не изменилась и осталась прежней — от 1 до 9,3 ночи.В пяти городах-организаторах — в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Волгограде — наблюдается снижение посуточной аренды жилья, а в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде стоимость жилья с 14 июня по 15 июля, напротив, выросла.

4. Москва — 2753,6 руб./3,9 ночи



В Москве действует много спортивных сооружений. Среди них более 200 бассейнов, около 40 дворцов спорта, свыше 30 стадионов, рассчитанных более чем на 1500 мест, более 20 крытых ледовых арен, 2700 спортзалов, около 150 детско-юношеских спортивных школ, велотрек и единственная в мире находящаяся в черте города олимпийская велотрасса в Крылатском. Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.В Москве действует много спортивных сооружений. Среди них более 200 бассейнов, около 40 дворцов спорта, свыше 30 стадионов, рассчитанных более чем на 1500 мест, более 20 крытых ледовых арен, 2700 спортзалов, около 150 детско-юношеских спортивных школ, велотрек и единственная в мире находящаяся в черте города олимпийская велотрасса в Крылатском.

5. Ростов-на-Дону — 2001 руб./1 ночь



В Ростове-на-Дону весьма развит как любительский, так и профессиональный спорт. В городе 10 стадионов, из них "Олимп-2" вместительностью более 15 480 мест, "СКА СКВО" с трибуной на 27 300 мест.



К чемпионату мира по футболу построен новый стадион "Ростов Арена", рассчитанный на 45 тыс. зрительских мест. Функционирует более 100 спортивных залов, дворец спорта, 10 крытых объектов с искусственным льдом. Город является крупным административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России.В Ростове-на-Дону весьма развит как любительский, так и профессиональный спорт. В городе 10 стадионов, из них "Олимп-2" вместительностью более 15 480 мест, "СКА СКВО" с трибуной на 27 300 мест.К чемпионату мира по футболу построен новый стадион "Ростов Арена", рассчитанный на 45 тыс. зрительских мест. Функционирует более 100 спортивных залов, дворец спорта, 10 крытых объектов с искусственным льдом.

6. Волгоград — 1591 руб./2,3 ночи



Стоит отметить, что летом 2019 г. чаще стали приезжать туристы с детьми в Казань, Москву, Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград, а Калининград и Нижний Новгород больше всего пользуются популярностью у туристов, путешествующих вдвоем. В 2018 г. Волгоград принял 4 матча чемпионата мира по футболу. Для этого в городе построен современный стадион "Волгоград Арена". Стадион вмещает 45 тыс. человек, включает места для прессы, VIP-места и места для представителей маломобильных групп населения.Стоит отметить, что летом 2019 г. чаще стали приезжать туристы с детьми в Казань, Москву, Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград, а Калининград и Нижний Новгород больше всего пользуются популярностью у туристов, путешествующих вдвоем.

7. Калининград — 1595 руб./7 ночей



В центре города расположен кафедральный собор в стиле кирпичной готики. В 2018 г. в городе проведены матчи Чемпионата мира по футболу.



По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки и отдых в "футбольные" города на период от 1 до 9,3 ночи и тратили на аренду проживания от 1,6 тыс. до 3,5 тыс. руб. в сутки. В Калининграде расположены музеи (музей янтаря, историко-художественный, Мирового океана, Художественная галерея, музей фортификации и т. д.), театры, крупные библиотеки (в частности, фрагменты средневекового книжного собрания — библиотеки Валленродта), зоопарк, ботанический сад.В центре города расположен кафедральный собор в стиле кирпичной готики. В 2018 г. в городе проведены матчи Чемпионата мира по футболу.По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки и отдых в "футбольные" города на период от 1 до 9,3 ночи и тратили на аренду проживания от 1,6 тыс. до 3,5 тыс. руб. в сутки.

8. Нижний Новгород — 3533 руб./1,5 ночи



В городе работает развитая сеть спортивно-оздоровительных учреждений, которая включает: 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 307 спортивных залов, около 380 спортивных площадок.



В 2018 г. Нижний Новгород принял матчи чемпионата мира по футболу. С этой целью была построена новая футбольная арена "Стадион Нижний Новгород". На стадионе прошли шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. После окончания турнира стадион стал многофункциональным спортивным комплексом и домашней ареной для футбольной команды "Нижний Новгород". Нижний Новгород — важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр России, крупнейший транспортный узел и административный центр Приволжского федерального округа. Является одним из главных направлений речного туризма в России. Историческая часть города богата достопримечательностями и является популярным туристическим центром.В городе работает развитая сеть спортивно-оздоровительных учреждений, которая включает: 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 307 спортивных залов, около 380 спортивных площадок.В 2018 г. Нижний Новгород принял матчи чемпионата мира по футболу. С этой целью была построена новая футбольная арена "Стадион Нижний Новгород". На стадионе прошли шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. После окончания турнира стадион стал многофункциональным спортивным комплексом и домашней ареной для футбольной команды "Нижний Новгород".

9. Екатеринбург — 2128,6 руб./3,5 ночи



К чемпионату мира 2018 г. с 7 октября 2015 г. по 29 декабря 2017 г. проведена реконструкция стадиона "Центральный", для приведения его в соответствие требованиям FIFA для чемпионатов мира. Архитектурная концепция нового стадиона построена на сочетании исторических стен и встраиваемого ядра современной арены.



В ходе реконструкции спортивного объекта, являющегося памятником истории и культуры, фасады бережно сохранены, а сама арена оснащена по последнему слову технических достижений индустрии спорта. Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров в России. С городом связано большое количество известных спортсменов, мировых и олимпийских чемпионов. Екатеринбург принял 4 матча чемпионата мира по футболу 2018 г.К чемпионату мира 2018 г. с 7 октября 2015 г. по 29 декабря 2017 г. проведена реконструкция стадиона "Центральный", для приведения его в соответствие требованиям FIFA для чемпионатов мира. Архитектурная концепция нового стадиона построена на сочетании исторических стен и встраиваемого ядра современной арены.В ходе реконструкции спортивного объекта, являющегося памятником истории и культуры, фасады бережно сохранены, а сама арена оснащена по последнему слову технических достижений индустрии спорта.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Напомним, что Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой 21-го мирового чемпионата по футболу ФИФА, который прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 г.Ниже мы расскажем о 9 городах России для спортивного туризма.