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      11 впечатляющих фактов об экономике Нью-Йорка

      10.12 11:04Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Нью-Йорк – это штат, который имеет две стороны. С одной стороны, город Нью-Йорк - урбанистический рай, где живет почти половина населения штата. С другой стороны, это весь остальной штат Нью-Йорк, где население живет в сельской местности и небольших городах, он менее населен.

      Город Нью-Йорк – один из самых богатых городов в мире. А вот штат Нью-Йорк отличается не слишком-то эффективной экономикой.

      Ниже мы расскажем об 11 поразительных фактах, которые касаются города и штата Нью-Йорк.

      1. Экономика штата Нью-Йорк почти такого же размера, как и экономика Канады.

      Нью-Йорк граничит с Канадой, однако у штата и соседней страны есть еще кое-что общее помимо границы и Ниагарского водопада.

      Экономика штата Нью-Йорк достигает почти такого же размера, как и экономика Канады.

      Кроме того, Канада является крупнейшим получателем экспорта из штата Нью-Йорк.

      Если бы Нью-Йорк был отдельной страной, то в мировом рейтинге его экономика занимала бы 11-е место между Канадой и Южной Кореей.

      2. ВВП города Нью-Йорка по прогнозам превысит ВВП Токио к 2035 г.

      Согласно данным Office of the New York State Comptroller ВВП штата в 2017 г. превысил $1,5 трлн.

      Однако к 2035 г. ВВП только одного города Нью-Йорка по прогнозам достигнет $2,5 трлн.

      Это сделает Нью-Йорк богатейшим городом мира, так как он обойдет Токио.

      3. В Нью-Йорке живет больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира.

      По некоторым данным, город Нью-Йорк является самым богатым городом в мире: здесь проживает больше миллиардеров, чем в Гонконге (93), Сан-Франциско (74), Москве (69) и Лондоне (62). В Нью-Йорке их 103.

      4. Территория Нью-Йорка составляет всего 1% от общей территории США, однако он дает 8% ВВП страны.

      По территории Нью-Йорк занимает всего 1% от общей площади США, однако размер экономики существенно больше – 8% от общенационального ВВП США.

      5. Уровень безработицы в городе Нью-Йорке снизился до исторически минимального уровня в 2018 г.

      Несмотря на то что в целом по стране уровень безработицы вырос в середине 2018 г., Нью-Йорк шел против этой тенденции.

      В последнем квартале 2018 г. уровень безработицы в городе достиг исторически минимального уровня – 4%.

      6. В штате Нью-Йорк выращивается столько яблок, что хватило бы, чтобы раздать каждому гражданину США по 11 яблок.

      Если вы хоть раз были в штате Нью-Йорк, то вы знаете, что он знаменит своими яблоками и яблочным сидром. Нью-Йорк – второй по производству яблок штат в США после Вашингтона.

      В штате расположено 700 яблочных садов, которые производят 29,5 млн бушелей яблок, в каждом бушеле – около 125 яблок. Этого было бы достаточно, чтобы раздать каждому гражданину США (а это 10 102 739 человек) по 11 яблок.

      7. В Нью-Йорке производится больше всего йогурта в США.

      Нью-Йорк не лидирует по производству яблок, однако крупнейшие сельскохозяйственные продукты, которые производятся в штате, связаны с молочной промышленностью.

      Нью-Йорк – лидер по производству сыры, сметаны и йогурта.

      8. Нью-Йорк – лидер по экспорту бриллианты

      Однако, если говорить об экспорте в денежном эквиваленте, то крупнейшим экспортным товаром будет не молочная продукция, а ограненные бриллианты – более $13 млрд по состоянию на прошлый год.

      После бриллиантов идут такие товары, как картины, ювелирные украшения, золото, рубины и скульптуры. Нью-Йорк – один из крупнейших поставщиков товаров класса люкс.

      9. Самый дорогой дом в США - пентхаус в городе Нью-Йорке.

      Когда миллиардер Кен Гриффин купил пентхаус по адресу 220 Central Park South за $238 млн, он стал владельцем самого дорогого дома в США.

      Его стоимость в 180 раз превышает среднюю стоимость дома в городом районе Манхэттен - $1,32 млн.

      10. Буффало и Сиракьюс вошли в число самых доступных для жизни городов США.

      Манхэттен – одно из самых дорогих мест для жизни, однако в штате Нью-Йорк есть и более доступные места.

      Согласно отчету US News & World Report жители Буффало тратят всего 21,1% от своей зарплаты на проживание.

      Город занял 11-е место среди самых доступных для жизни в США. Сиракьюс занял 22-е место.

      11. В Нью-Йорке больше кафе Dunkin', чем Starbucks.

      В городе расположено 596 торговых точек Dunkin' и всего 317 кафе Starbucks согласно данным отчета от 2016 г.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, экономика, рейтинг, Нью-Йорк, факты

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