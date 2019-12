11 впечатляющих фактов об экономике Нью-Йорка

Нью-Йорк – это штат, который имеет две стороны. С одной стороны, город Нью-Йорк - урбанистический рай, где живет почти половина населения штата. С другой стороны, это весь остальной штат Нью-Йорк, где население живет в сельской местности и небольших городах, он менее населен.

2. ВВП города Нью-Йорка по прогнозам превысит ВВП Токио к 2035 г.

Согласно данным Office of the New York State Comptroller ВВП штата в 2017 г. превысил $1,5 трлн.Однако к 2035 г. ВВП только одного города Нью-Йорка по прогнозам достигнет $2,5 трлн.Это сделает Нью-Йорк богатейшим городом мира, так как он обойдет Токио.