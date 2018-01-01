10 самых молодых политиков в мире

В мире политики все чаще на арене появляются молодые и активные лидеры.

10. Андорра: Ксавьер Эспот Самора Возраст : 40



Дата рождения : 30 октября 1979 года



В 2004-2008 гг. Эспот Самора был судебным секретарем по гражданским делам и делам несовершеннолетних, в конце 2008 г. - секретарем Высшего совета юстиции Андорры (орган, обеспечивающий функционирование судебной системы).



В 2011-2012 гг. был заместителем министра, в 2012-2016 гг. - министром юстиции и внутренних дел.



В 2016-2019 гг. являлся министром юстиции, социальных и внутренних дел. 1 марта 2019 г. Эспот Самора подал в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах 7 апреля от правоцентристской партии "Демократы за Андорру" (одержала победу, получив 35,13% голосов избирателей).



15 мая за его кандидатуру на пост премьер-министра проголосовали 17 из 28 членов законодательного органа. 16 мая 2019 г. Эспот Самора принес присягу.



В июне 2019 г. возглавил партию "Демократы за Андорру". : 40: 30 октября 1979 годаВ 2004-2008 гг. Эспот Самора был судебным секретарем по гражданским делам и делам несовершеннолетних, в конце 2008 г. - секретарем Высшего совета юстиции Андорры (орган, обеспечивающий функционирование судебной системы).В 2011-2012 гг. был заместителем министра, в 2012-2016 гг. - министром юстиции и внутренних дел.В 2016-2019 гг. являлся министром юстиции, социальных и внутренних дел. 1 марта 2019 г. Эспот Самора подал в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах 7 апреля от правоцентристской партии "Демократы за Андорру" (одержала победу, получив 35,13% голосов избирателей).15 мая за его кандидатуру на пост премьер-министра проголосовали 17 из 28 членов законодательного органа. 16 мая 2019 г. Эспот Самора принес присягу.В июне 2019 г. возглавил партию "Демократы за Андорру".

9. Коста-Рика: Карлос Альварадо Кесада Возраст : 39



Дата рождения : 14 января 1980 года



Карлос Альварадо Кесада — костариканский писатель, журналист, политолог, политик и избранный президент Коста-Рики. Ранее он занимал пост министра труда и социальной защиты.



Альварадо имеет степень бакалавра в области коммуникаций и степень магистра в области политологии Университета Коста-Рики, а также магистерский диплом Сассекского университета. Представляет левоцентристскую партию "Гражданское действие". : 39: 14 января 1980 годаКарлос Альварадо Кесада — костариканский писатель, журналист, политолог, политик и избранный президент Коста-Рики. Ранее он занимал пост министра труда и социальной защиты.Альварадо имеет степень бакалавра в области коммуникаций и степень магистра в области политологии Университета Коста-Рики, а также магистерский диплом Сассекского университета. Представляет левоцентристскую партию "Гражданское действие".

8. Бутан: Джигме Кхесар Намгьял Вангчук Возраст : 39



Дата рождения : 21 февраля 1980 года



Джигме Кхесар Намгьял Вангчук — пятый король Бутана. Вступил на трон в 2006 г. после отречения своего отца, четвертого короля Джигме Сингье Вангчук, в его пользу. Первым знаковым проектом короля после его официальной коронации стало возобновление в марте 2009 г. Национального кадастрового учета, направленное на решение давних земельных вопросов, касающихся избыточных земель, которые затрагивают каждое бутанское домохозяйство.



Изменение земельной реформы направлено на улучшение жизни людей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах, с последующей реабилитацией.



Проект стал очень успешным. Аналогичные проекты были запущены в других частях страны. : 39: 21 февраля 1980 годаДжигме Кхесар Намгьял Вангчук — пятый король Бутана. Вступил на трон в 2006 г. после отречения своего отца, четвертого короля Джигме Сингье Вангчук, в его пользу. Первым знаковым проектом короля после его официальной коронации стало возобновление в марте 2009 г. Национального кадастрового учета, направленное на решение давних земельных вопросов, касающихся избыточных земель, которые затрагивают каждое бутанское домохозяйство.Изменение земельной реформы направлено на улучшение жизни людей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах, с последующей реабилитацией.Проект стал очень успешным. Аналогичные проекты были запущены в других частях страны.

7. Катар: Тамим бин Хамад аль Тани Возраст : 39



Дата рождения : 3 июня 1980 года



Тамим бин Хамад аль Тани — 4-й эмир Катара с 25 июня 2013 г.



Летом 2013 г. его отец Хамад бин Халифа Аль Тани решил отказаться от власти в пользу своего сына. 25 июня Тамим бин Хамад Аль Тани стал новым эмиром Катара. В 2014 г. при нем произошел конфликт с Саудовской Аравией, которую поддержали Бахрейн и ОАЭ.



Также при нем страна продолжила активную внешнюю политику: уже 23 сентября 2014 г. авиация Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Иордании нанесла удар по позициям ИГИЛ в Сирии.



5 июня 2017 г. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических группировок.



Кроме того, контингент катарских войск подлежит выводу из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хуситов. Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией "Братья-мусульмане" и палестинским движением "ХАМАС№. : 39: 3 июня 1980 годаТамим бин Хамад аль Тани — 4-й эмир Катара с 25 июня 2013 г.Летом 2013 г. его отец Хамад бин Халифа Аль Тани решил отказаться от власти в пользу своего сына. 25 июня Тамим бин Хамад Аль Тани стал новым эмиром Катара. В 2014 г. при нем произошел конфликт с Саудовской Аравией, которую поддержали Бахрейн и ОАЭ.Также при нем страна продолжила активную внешнюю политику: уже 23 сентября 2014 г. авиация Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Иордании нанесла удар по позициям ИГИЛ в Сирии.5 июня 2017 г. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических группировок.Кроме того, контингент катарских войск подлежит выводу из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хуситов. Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией "Братья-мусульмане" и палестинским движением "ХАМАС№.

6. Гаити: Фриц-Уильям Мишель Фото: YouTube Возраст : 39



Дата рождения : 23 июля 1980 года



Мишель — исполняющий обязанности премьер-министра Гаити с 22 июля 2019 г. Парламент Гаити объявил, что его ратификация в качестве официального премьер-министра отложена на неопределенный срок. Ранее он был главным бухгалтером в министерстве экономики и финансов с 2009 по 2011 гг.



25 июля он формирует свое правительство, сохраняя свой первоначальный портфель. После своего выдвижения он спровоцировал спор о старых твиттах с критикой оппозиции и поддержкой Марин Ле Пен и Дональда Трампа. Создана комиссия для анализа этих документов на уровне палаты депутатов. : 39: 23 июля 1980 годаМишель — исполняющий обязанности премьер-министра Гаити с 22 июля 2019 г. Парламент Гаити объявил, что его ратификация в качестве официального премьер-министра отложена на неопределенный срок. Ранее он был главным бухгалтером в министерстве экономики и финансов с 2009 по 2011 гг.25 июля он формирует свое правительство, сохраняя свой первоначальный портфель. После своего выдвижения он спровоцировал спор о старых твиттах с критикой оппозиции и поддержкой Марин Ле Пен и Дональда Трампа. Создана комиссия для анализа этих документов на уровне палаты депутатов.

5. Новая Зеландия: Джасинда Ардерн Возраст : 39



Дата рождения : 26 июля 1980 года



Джасинда Ардерн — новозеландский политик, возглавляющая Лейбористскую партию. Премьер-министр Новой Зеландии с 26 октября 2017 г.



Она была впервые избрана в парламент по партийному списку на всеобщих выборах 2008 г. и представляет округ Маунт-Альберт с 8 марта 2017 г.



На всеобщих выборах 23 сентября 2017 г. Лейбористская партия во главе с Ардерн получила 46 мест, увеличив свое представительство на 14 депутатов, но уступив Национальной партии под началом Билла Инглиша с 56 мандатами.



Однако партия NZ First заявила о своей готовности создать правящую коалицию с лейбористами. Таким образом, 26 октября Ардерн была назначена на пост премьер-министра Новой Зеландии. : 39: 26 июля 1980 годаДжасинда Ардерн — новозеландский политик, возглавляющая Лейбористскую партию. Премьер-министр Новой Зеландии с 26 октября 2017 г.Она была впервые избрана в парламент по партийному списку на всеобщих выборах 2008 г. и представляет округ Маунт-Альберт с 8 марта 2017 г.На всеобщих выборах 23 сентября 2017 г. Лейбористская партия во главе с Ардерн получила 46 мест, увеличив свое представительство на 14 депутатов, но уступив Национальной партии под началом Билла Инглиша с 56 мандатами.Однако партия NZ First заявила о своей готовности создать правящую коалицию с лейбористами. Таким образом, 26 октября Ардерн была назначена на пост премьер-министра Новой Зеландии.

4. Сальвадор: Найиб Букеле Возраст : 38



Дата рождения : 24 июля 1981 года



Найиб Букеле — сальвадорский политик и государственный деятель, бизнесмен, президент Сальвадора (с 1 июня 2019 г.).



В 2012 г. был избран мэром муниципалитета Нуэво-Кускатлан. В 2015 г. стал мэром Сан-Сальвадора.



В обеих кампаниях был избран от Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.



После исключения из FMLN его намерения в участии в президентских выборах 2019 г. склонились к участию как независимого кандидата, который отвергает политическую систему страны.



Он основал движение "Новые идеи" с целью трансформировать его в политическую партию, от которой он мог бы баллотироваться на выборах. : 38: 24 июля 1981 годаНайиб Букеле — сальвадорский политик и государственный деятель, бизнесмен, президент Сальвадора (с 1 июня 2019 г.).В 2012 г. был избран мэром муниципалитета Нуэво-Кускатлан. В 2015 г. стал мэром Сан-Сальвадора.В обеих кампаниях был избран от Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.После исключения из FMLN его намерения в участии в президентских выборах 2019 г. склонились к участию как независимого кандидата, который отвергает политическую систему страны.Он основал движение "Новые идеи" с целью трансформировать его в политическую партию, от которой он мог бы баллотироваться на выборах.

3. Северная Корея: Ким Чен Ын Возраст : 35



Дата рождения : 8 января 1983 года



Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 г., переизбран в апреле 2019 г.), председателем Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 г. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.



Ким сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира в 2011 г. Он занимает должности председателя Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 гг.), председателя Центральной военной комиссии, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума и Политбюро партии — высшего органа принятия решений в Северной Корее. : 35: 8 января 1983 годаКим Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 г., переизбран в апреле 2019 г.), председателем Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 г. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.Ким сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира в 2011 г. Он занимает должности председателя Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 гг.), председателя Центральной военной комиссии, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума и Политбюро партии — высшего органа принятия решений в Северной Корее.

2. Украина: Алексей Гончарук Возраст : 35



Дата рождения : 7 июля 1984 года



Алексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 г.



Член СНБО с 6 сентября 2019 г. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. : 35: 7 июля 1984 годаАлексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 г.Член СНБО с 6 сентября 2019 г. Самый молодой председатель правительства в истории Украины.

1. Финляндия: Санна Марин Возраст : 34



Дата рождения : 16 ноября 1985 года



Санна Марин — финский политик (социал-демократ). Член парламента Финляндии с 2015 г., министр транспорта и связи с 6 июня 2019 г.



В 2012 г. она была избрана в городской совет Тампере. Председатель городского совета с 2013 по 2017 гг. В 2017 г. она была переизбрана в городской совет.



Марин также является членом Ассамблеи Совета региона Тампере.



Второй заместитель председателя Социал-демократической партии с 2014 г. : 34: 16 ноября 1985 годаСанна Марин — финский политик (социал-демократ). Член парламента Финляндии с 2015 г., министр транспорта и связи с 6 июня 2019 г.В 2012 г. она была избрана в городской совет Тампере. Председатель городского совета с 2013 по 2017 гг. В 2017 г. она была переизбрана в городской совет.Марин также является членом Ассамблеи Совета региона Тампере.Второй заместитель председателя Социал-демократической партии с 2014 г.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".В последние годы наблюдается рост числа молодых политиков в разных странах мира. Эти люди еще не достигли возраста 40 лет, однако уже стали успешными и заметными в мире политики.Ниже мы расскажем о 10 самых молодых политиках.