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      10 самых молодых политиков в мире

      10.12 07:00Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". В мире политики все чаще на арене появляются молодые и активные лидеры.

      В последние годы наблюдается рост числа молодых политиков в разных странах мира. Эти люди еще не достигли возраста 40 лет, однако уже стали успешными и заметными в мире политики.

      Ниже мы расскажем о 10 самых молодых политиках.

      10. Андорра: Ксавьер Эспот Самора

      Возраст: 40

      Дата рождения: 30 октября 1979 года

      В 2004-2008 гг. Эспот Самора был судебным секретарем по гражданским делам и делам несовершеннолетних, в конце 2008 г. - секретарем Высшего совета юстиции Андорры (орган, обеспечивающий функционирование судебной системы).

      В 2011-2012 гг. был заместителем министра, в 2012-2016 гг. - министром юстиции и внутренних дел.

      В 2016-2019 гг. являлся министром юстиции, социальных и внутренних дел. 1 марта 2019 г. Эспот Самора подал в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах 7 апреля от правоцентристской партии "Демократы за Андорру" (одержала победу, получив 35,13% голосов избирателей).

      15 мая за его кандидатуру на пост премьер-министра проголосовали 17 из 28 членов законодательного органа. 16 мая 2019 г. Эспот Самора принес присягу.

      В июне 2019 г. возглавил партию "Демократы за Андорру".

      9. Коста-Рика: Карлос Альварадо Кесада

      Возраст: 39

      Дата рождения: 14 января 1980 года

      Карлос Альварадо Кесада — костариканский писатель, журналист, политолог, политик и избранный президент Коста-Рики. Ранее он занимал пост министра труда и социальной защиты.

      Альварадо имеет степень бакалавра в области коммуникаций и степень магистра в области политологии Университета Коста-Рики, а также магистерский диплом Сассекского университета. Представляет левоцентристскую партию "Гражданское действие".

      8. Бутан: Джигме Кхесар Намгьял Вангчук

      Возраст: 39

      Дата рождения: 21 февраля 1980 года

      Джигме Кхесар Намгьял Вангчук — пятый король Бутана. Вступил на трон в 2006 г. после отречения своего отца, четвертого короля Джигме Сингье Вангчук, в его пользу. Первым знаковым проектом короля после его официальной коронации стало возобновление в марте 2009 г. Национального кадастрового учета, направленное на решение давних земельных вопросов, касающихся избыточных земель, которые затрагивают каждое бутанское домохозяйство.

      Изменение земельной реформы направлено на улучшение жизни людей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах, с последующей реабилитацией.

      Проект стал очень успешным. Аналогичные проекты были запущены в других частях страны.

      7. Катар: Тамим бин Хамад аль Тани

      Возраст: 39

      Дата рождения: 3 июня 1980 года

      Тамим бин Хамад аль Тани — 4-й эмир Катара с 25 июня 2013 г.

      Летом 2013 г. его отец Хамад бин Халифа Аль Тани решил отказаться от власти в пользу своего сына. 25 июня Тамим бин Хамад Аль Тани стал новым эмиром Катара. В 2014 г. при нем произошел конфликт с Саудовской Аравией, которую поддержали Бахрейн и ОАЭ.

      Также при нем страна продолжила активную внешнюю политику: уже 23 сентября 2014 г. авиация Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Иордании нанесла удар по позициям ИГИЛ в Сирии.

      5 июня 2017 г. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических группировок.

      Кроме того, контингент катарских войск подлежит выводу из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хуситов. Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией "Братья-мусульмане" и палестинским движением "ХАМАС№.

      6. Гаити: Фриц-Уильям Мишель

      Фото: YouTube

      Возраст: 39

      Дата рождения: 23 июля 1980 года

      Мишель — исполняющий обязанности премьер-министра Гаити с 22 июля 2019 г. Парламент Гаити объявил, что его ратификация в качестве официального премьер-министра отложена на неопределенный срок. Ранее он был главным бухгалтером в министерстве экономики и финансов с 2009 по 2011 гг.

      25 июля он формирует свое правительство, сохраняя свой первоначальный портфель. После своего выдвижения он спровоцировал спор о старых твиттах с критикой оппозиции и поддержкой Марин Ле Пен и Дональда Трампа. Создана комиссия для анализа этих документов на уровне палаты депутатов.

      5. Новая Зеландия: Джасинда Ардерн

      Возраст: 39

      Дата рождения: 26 июля 1980 года

      Джасинда Ардерн — новозеландский политик, возглавляющая Лейбористскую партию. Премьер-министр Новой Зеландии с 26 октября 2017 г.

      Она была впервые избрана в парламент по партийному списку на всеобщих выборах 2008 г. и представляет округ Маунт-Альберт с 8 марта 2017 г.

      На всеобщих выборах 23 сентября 2017 г. Лейбористская партия во главе с Ардерн получила 46 мест, увеличив свое представительство на 14 депутатов, но уступив Национальной партии под началом Билла Инглиша с 56 мандатами.

      Однако партия NZ First заявила о своей готовности создать правящую коалицию с лейбористами. Таким образом, 26 октября Ардерн была назначена на пост премьер-министра Новой Зеландии.

      4. Сальвадор: Найиб Букеле

      Возраст: 38

      Дата рождения: 24 июля 1981 года

      Найиб Букеле — сальвадорский политик и государственный деятель, бизнесмен, президент Сальвадора (с 1 июня 2019 г.).

      В 2012 г. был избран мэром муниципалитета Нуэво-Кускатлан. В 2015 г. стал мэром Сан-Сальвадора.

      В обеих кампаниях был избран от Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.

      После исключения из FMLN его намерения в участии в президентских выборах 2019 г. склонились к участию как независимого кандидата, который отвергает политическую систему страны.

      Он основал движение "Новые идеи" с целью трансформировать его в политическую партию, от которой он мог бы баллотироваться на выборах.

      3. Северная Корея: Ким Чен Ын

      Возраст: 35

      Дата рождения: 8 января 1983 года

      Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 г., переизбран в апреле 2019 г.), председателем Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 г. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.

      Ким сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира в 2011 г. Он занимает должности председателя Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 гг.), председателя Центральной военной комиссии, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума и Политбюро партии — высшего органа принятия решений в Северной Корее.

      2. Украина: Алексей Гончарук

      Возраст: 35

      Дата рождения: 7 июля 1984 года

      Алексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 г.

      Член СНБО с 6 сентября 2019 г. Самый молодой председатель правительства в истории Украины.

      1. Финляндия: Санна Марин

      Возраст: 34

      Дата рождения: 16 ноября 1985 года

      Санна Марин — финский политик (социал-демократ). Член парламента Финляндии с 2015 г., министр транспорта и связи с 6 июня 2019 г.

      В 2012 г. она была избрана в городской совет Тампере. Председатель городского совета с 2013 по 2017 гг. В 2017 г. она была переизбрана в городской совет.

      Марин также является членом Ассамблеи Совета региона Тампере.

      Второй заместитель председателя Социал-демократической партии с 2014 г.

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, политики

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