В оборонный бюджет США закладывают помощь Украине на $300 млн

Кроме того, на "сдерживание России" конгрессмены хотят дополнительно выделить более $700 млн.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет США на 2020 г​​​. По документу еще нужно будет провести голосование, после чего, в случае положительного результата, он будет направлен на подпись президента Дональда Трампа.Нынешний оборонный бюджет предполагает "обновление и продление помощи Украине в размере $300 млн".Кроме того, как следует из документа, новый бюджет обяжет Пентагон регулярно предоставлять отчет о реализации мер по сдерживанию России и Китая."Пентагон также должен сообщать о мерах по повышению издержек - политических, военных, экономических, бюджетных и технологических – для России и Китая", - говорится в опубликованном проекте бюджета."Стратегия национальной обороны (NDS) признает, что мы находимся в эпоху конкуренции мировых держав с Россией и Китаем. Поскольку наши конкуренты стремятся подорвать международный порядок и получить влияние, закон о национальной обороне на 2020 г. включает в себя меры, направленные на поддержание конкурентоспособности Америки в военной сфере и поддержку наших союзников и партнеров", - отмечается в документе.Кроме того, в бюджете на 2020 г. по-прежнему сохраняется запрет на сотрудничество с российскими военными. При этом конгрессмены хотят увеличить объем средств, выделяемых на "европейскую оборонную инициативу". На расходы по "сдерживанию России" планируется выделить "дополнительные $734,3 млн".