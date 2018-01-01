Власти Калифорнии оштрафовали аптечную сеть на рекордную сумму за экологическое нарушение

Таким образом штат стремится поддержать мусороперерабатывающую отрасль, испытывающую серьезные проблемы в последнее время.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Калифорния продолжает бороться за экологию, причем внимание властей штата распространяется не только на автопроизводителей. Рекордный за подобное нарушение штраф в $3,6 млн должна заплатить аптечная сеть CVS Pharmacy за отказ от переработки использованной тары.Как сообщает MarketWhatch, 848 аптеки сети не выкупают у клиентов использованные банки и бутылки, которые надо после этого самостоятельно направлять на переработку, и при этом не платят в казну штата ежедневный взнос в $100 с точки в качестве компенсации.В результате Калифорнийский департамент переработки и восстановления ресурсов, более известный как CalRecycle, обратился в суд, чтобы принудить компанию к выполнению своих обязанностей тем или иным образом. По словам представителя департамента, назначенный розничной сети штраф самый крупный из тех, что присуждались за отказ от переработки вторсырья.Власти штата подчеркивают, что подобными действиями CalRecycle оказывает серьезную поддержку мусороперерабатывающей отрасли, испытывающей проблемы из-за падения стоимости металлолома и алюминия, а также из-за того, что другие страны, в частности Китай, уже не спешат покупать у Штатов отходы для переработки.Подавляющее большинство из почти 4 тыс. ритейлеров согласились выкупать у своих потребителей тару (банки и бутылки), в случае если те не найдут более удобного варианта для сдачи ее на переработку. Эксперты полагают, что с помощью штрафов власти штатов намерены убедить тех, кто еще сомневается, в необходимости присоединиться к остальным."Они штрафовали раньше, но они не делали этого регулярно или много", - отмечают в компании Consumer Watchdog, пояснив, что нынешний штраф - это предупреждение остальным.Даже для аптечного гиганта $3,6 млн достаточно, чтобы убедить CVS и привлечь внимание всего розничного сообщества, добавила юрист Consumer Watchdog Лиза Такер: "Это сигнал к пробуждению".