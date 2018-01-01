Китай наносит удар по технологическим компаниям Америки

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Китайская Коммунистическая партия дала распоряжение всем государственным компаниям и учреждениям избавиться от иностранного программного обеспечения и оборудования в течение трех лет. Эта мера может нанести серьезный удар по американским гигантам, таким как Microsoft, Dell и HP.

Сможет американский бизнес сотрудничать с Huawei или нет, решится сегодня. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посоветоваться со своей командой по поводу возможного продления лицензии и затем дать окончательный ответ.

Главный риск

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Данная политика получила название "3-5-2". Дело в том, что замена ПО должна производиться по следующей схеме: 30% должно быть заменено в 2020 г., 50% в 2021 г. и 20% в 2022 г. Об этом сообщает издание Financial Times.По подсчетам экспертов, всего Китаю необходимо заменить от 20 млн до 30 млн единиц иностранного оборудования.Что любопытно, решение было принято не сейчас, а гораздо раньше. Как сообщает местное издание China Securities, директива поступила из центрального офиса Коммунистической партии Китая еще в начале этого года. И хотя она не является публичной, две компании по кибербезопасности сообщили FT, что их государственные клиенты подробно описали им эту политику.По мнению экспертов, действия китайских властей выглядят вполне логично. Таким образом они хотят защитить себя от дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США, в рамках которой Штаты могут вводит различные санкции и блокировки.Пекин предпринимает эти действия на фоне продолжающейся торговой войны между, в которой технологические компании были едва ли не главными объектами давления.Стоит напомнить, что ранее в этом году компания Huawei была включена в "черный список" США, что помешало американским компаниям вести бизнес с китайским IT-гигантом.В октябре Вашингтон расширил перечень компаний, входящих в "черный список", включив в него ряд китайских предприятий, занимающихся производством оборудования для видеонаблюдения. В частности, в этот список попала Hikvision, одна из крупнейших в мире компаний из этой отрасли.Положение закона США, известное как закон "О национальной обороне", также запрещает органам исполнительной власти закупать телекоммуникационное оборудование, изготовленное Huawei и другой китайской фирмой - ZTE.Что касается действий китайских властей, то их можно рассматривать как прямую угрозу в отношении технологических компаний США. И хотя правительственные учреждения Китая часто используют китайские ПК, такие как Lenovo, тем не менее они используют программное обеспечение Microsoft для Windows, а также часто работают с оборудованием Dell и HP.Влияние эти мер на торговые переговоры двух стран пока сложно оценить, но оно во многом будет зависеть от того, как США отреагируют на появившуюся информацию.С другой стороны, Китай уже несколько лет проводит политику снижения использования иностранных технологий, поэтому американские торговые представители должны быть в курсе дела.Директива Пекина об удалении иностранного оборудования и программного обеспечения может оказаться не такой простой в реализации. Дело в том, что, например, Lenovo использует чипы американского поставщика Intel. Кроме того, у Китая в реальности нет достойной альтернативы Windows.Да, в этом году Huawei выпустила собственную операционную систему под названием HarmonyOS, однако нет ясности, подойдет ли она для использования в правительственных учреждениях.Впрочем, этот шаг можно рассматривать как попытку отучить китайцев от американских технологий и попытаться развить такие области, как полупроводники, и, возможно, даже стать лидером по развитию искусственного интеллекта.Стоит также добавить, что реальной угрозой для американских компаний является не отказ государственных учреждений, а возможное распространение ограничений на потребительский рынок. Нет никакого сомнения, если ограничения перейдут на потребительский уровень, возникнут проблемы с такими компаниями, как Apple, которая представляет основные продукты с точки зрения брендов США.