В чем опасность более сильного сокращения добычи ОПЕК+?

Страны-участницы ОПЕК+ все же решились на продление соглашения по добыче и даже внесли некоторые изменения. В чем опасность более сильного сокращения добычи?

В Вене страны - основные экспортеры нефти на мировой рынок - заявили о дополнительном сокращении добычи. Причем цифры прозвучали даже больше, чем ожидалось. Итак, на сколько именно ОПЕК+ будет сокращать добычи нефти? И какие обязательства лягут на Россию?

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".ОПЕК+ согласилась сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, что ожидаемо привело к скачку цены на нефть в пятницу. В ходе торгов цена за баррель смеси WTI приближалась к $60 за баррель, а Brent вплотную подошла к отметке $65.Напомним, что в целом сокращение добычи ОПЕК увеличится до 1,7 млн баррелей в день. Эти детали были известны еще в четверг. Но когда ОПЕК+ официально объявила результаты переговоров в пятницу, Саудовская Аравия также заверила рынок, что продолжит добровольное сокращение сверх того, что требуется.Вместе с саудовскими сокращениями снижение добычи увеличится до 2,1 млн баррелей в день. Соглашение вступит в силу в январе и продлится до марта, когда и пройдет очередная встреча. Из дополнительных 500 тыс. баррелей сокращения на ОПЕК приходится около 372 тыс. баррелей в сутки, а на страны, не входящие в ОПЕК, во главе с Россией, 131 тыс. баррелей в сутки.В своем заявлении ОПЕК также отметила важность того, чтобы "каждая отдельная страна придерживалась своих добровольных корректировок производства". Это был своего рода дипломатический способ призвать страны, которые не соблюдали квоты в течение большей части этого года, такие как Ирак и Нигерия, к выполнению взятых на себя обязательств.Какие выводы из всего этого можно сделать? Прежде всего стоит отметить, что страны-участницы явно выразили желание убрать излишки предложения с рынка, чего так ждут большинство аналитиков.Кроме того, стоит сказать, что такое решение стало настоящим сюрпризом, поскольку большинство аналитиков ждали банального продления сделки.Однако соглашение продлится только до марта. И, несмотря на то что оно, очевидно, может быть продлено, ОПЕК+, похоже, считает, что излишки предложения будут временными и не критичными для рынка.Впрочем, есть некоторые факторы, подрывающие влияние достигнутого соглашения на нефтяные цены. Дело в том, что в последние месяцы ОПЕК+ уже перевыполнила соглашение, то есть сокращение добычи было гораздо больше.Именно поэтому достигнутое в Вене решение, по сути, мало что меняет и опасность для стран-участниц соглашения сохраняется.Как утверждает Commerzbank, избыток предложения в I квартале будет намного больше чем 500 тыс. баррелей в сутки.Более того, остается неясным, каким образом значительный избыток, который также будет наблюдаться и во II квартале, можно сдержать без дополнительного сокращения производства.Исходя из этих факторов аналитики банка ждут достаточно сильного снижения цен на нефть. Другие эксперты также обратили внимание на то, что сделка ОПЕК+ заключена лишь на три месяца."Ключевой вывод на данный момент заключается в том, что формализованное соглашение до марта 2020 г. мало помогает рынку оценить перспективы за пределами этой точки или, другими словами, просто увеличивает уровень неопределенности, с которой приходится сталкиваться рынку. А это оставляет большой простор для спекуляций", - говорится в сообщении JBC Energy.В Goldman Sachs и вовсе отметили, что короткий срок соглашения дает Саудовской Аравии возможность выйти из сделки, если другие производители не будут полностью соблюдать условия.Степень профицита и масштабы задачи ОПЕК по балансированию рынка будут в значительной степени зависеть от того, сможет ли американский сланец продолжать развиваться текущими темпами. В отчете Rystad Energy говорится, что рост добычи сланцевой нефти продолжится даже при цене на нефть WTI в районе $50. Однако это далеко не факт, поскольку финансовые условия для сланцевиков ужесточаются и это может стать серьезной проблемой.С другой стороны, если странам ОПЕК+ удастся добиться роста цен, то таким образом они бросят сланцевым компаниям спасительную веревку.Следовательно, опасность для картеля заключается в том, что если сокращение добычи будет выполняться очень хорошо, если удастся повысить цены, американский сланец может прийти в норму, потенциально увеличивая темпы бурения и угрожая новой волной поставок. В таком случае ОПЕК+ не только потеряет долю рынка, но и, возможно, вынуждена будет снова сокращать добычу.