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      Инфляция в Китае достигла максимума почти за 8 лет на фоне скачка цен на свинину

      10.12 08:43Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Рост потребительских цен в Китае в ноябре ускорился до максимума почти за восемь лет на фоне скачка цен на свинину. В то же время цены производителей продолжили снижение.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 4,5% в годовом выражении, максимальными темпами с января 2012 г., свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что инфляция ускорится до 4,2% с 3,8% в октябре.

      Между тем, цены производителей в ноябре упали на 1,4% в годовом выражении. Снижение зафиксировано пятый месяц подряд. Аналитики ожидали падения цен на 1,5%.

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      В октябре цены производителей опустились на 1,6%.

      Такая динамика цен производителей свидетельствует об ослаблении промышленного спроса.

      Скачок потребительской инфляции в основном обусловлен резким ростом цен на свинину и другие виды мяса.

      Цены на свинину подскочили на 110,2%, поскольку поголовье животных сократилось в результате африканской чумы свиней.

      Однако рост цен на свинину в месячном выражении замедлился в ноябре до 3,8% с 20,1% в октябре.

      Как сообщали "Вести.Экономика", вирус АЧС распространился практически по всему Китаю, с тех пор как он был впервые зафиксирован в августе 2018 г. Падение производства свинины, любимого мяса китайцев, подталкивает цены к рекордно высоким уровням.

      Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре снизился до 1,4% с 1,5% месяцем ранее.

      Целевой показатель инфляции на 2019 г. установлен в Китае на уровне около 3%. В январе-ноябре потребительские цены выросли на 2,8%.

      В то время как растущие цены на продовольствие толкают потребительскую инфляцию вверх, дефляция в производственном секторе наносит ущерб прибыли предприятий и затрудняет погашение долга.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: инфляция, Китай, потребительские цены, цены производителей, цены на свинину

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