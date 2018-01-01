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      США и Китай вряд ли заключат торговую сделку на этой неделе, но новых пошлин не ожидается

      10.12 11:04Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". С учетом того, что американские торговые чиновники вносят последние штрихи в соглашение между США, Мексикой и Канадой, становится все более маловероятным, что сделка между США и Китаем будет завершена на этой неделе, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/JASON LEE/POOL

      Издание POLITICO сообщило в понедельник, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер полетит в Мексику во вторник для завершения сделки, известной как USMCA. Это означает, что время для заключения соглашения с Китаем истекает, заявили источники с обеих сторон.

      "Сделка, которая может быть осуществлена, должна быть конкретной и детальной, и я не думаю, что она может быть заключена в течение нескольких дней до 15 декабря, - отмечает Ши Иньхун, советник китайского правительства и директор Центра американских исследований в Китайском народном университете. - Китай вряд ли даст конкретное обязательство относительно того, сколько сельскохозяйственной продукции США он будет покупать".

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      Несмотря на это, источники, близкие к переговорам, не ожидают вступления в силу пошлин, запланированных на 15 декабря, в частности потому, что в этом случае Китай может обнародовать список неблагонадежных организаций, в котором окажутся американские компании.

      Этот список является ответом на "черный список" США, который заставляет американские компании, желающие поставлять товары и программное обеспечение перечисленным в нем китайским фирмам, получать специальные лицензии.

      Как сообщали "Вести.Экономика", США готовы 15 декабря ввести пошлины в размере 15% на китайские товары на сумму около $156 млрд. Ожидается, что если стороны достигнут торгового соглашения, эти пошлины не будут введены. В то же время Китай настаивает на отмене прежних пошлин.

      В понедельник министр сельского хозяйства США Сонни Пердью намекнул, что новые пошлины вряд ли будут введены на этой неделе. "У нас есть крайний срок 15 декабря для еще одного транша пошлин, я не верю, что они будут реализованы, и я думаю, что мы можем увидеть некоторое отступление", - сказал Пердью на конференции в Индианаполисе согласно сообщению Bloomberg.

      "Я не думаю, что президент хочет ввести эти пошлины, но должно быть какое-то движение с их стороны, чтобы побудить его не делать этого", - добавил он.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, торговая война, торговая сделка

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