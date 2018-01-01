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      Почему привязка гонконгского доллара к доллару США служит важным буфером против финансового кризиса

      10.12 16:42Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Привязка гонконгского доллара к доллару США оказалась в центре внимания на фоне шестимесячных антиправительственных протестов, которые нанесли серьезный урон экономике города, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/LYNN BO BO

      Некоторые экономисты предположили, что затяжной политический кризис может означать конец привязки. Однако Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), де-факто центральный банк города, утверждает, что во время кризиса она более важна, чем когда-либо.

      "Целью денежно-кредитной политики Гонконга является стабильность валюты, - заявил представитель HKMA. - LERS (система связанных обменных курсов) доказала свою высокую устойчивость, выдержав многие экономические циклы и кризисы, и продолжала бесперебойно функционировать, несмотря на массовые притоки и оттоки средств в последнее десятилетие".

      Гонконгский доллар с 1983 г. привязан к американской валюте по курсу 7,8 к 1, хотя с 2005 г. допускаются колебания в пределах 7,75-7,85. Когда обменный курс нарушает верхние или нижние пределы торгового диапазона, Управление денежного обращения Гонконга уполномочено покупать или продавать местную валюту, чтобы вернуть курс в установленный диапазон.

      В случае ослабления местной валюты покупка HKMA гонконгских долларов, находящихся в резервах у банков, приводит к сокращению банковской ликвидности, что подталкивает рыночные процентные ставки до уровня, который привлекает деньги обратно в город.

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      Напротив, в случае укрепления местной валюты продажа HKMA гонконгских долларов банкам приводит к увеличению банковской ликвидности, оказывая понижательное давление на местные процентные ставки, что сдерживает приток капитала.

      Без привязки Гонконг вряд ли когда-нибудь будет полностью контролировать свою денежно-кредитную политику, поскольку его финансовая система подвержена колебаниям процентных ставок и обменных курсов, вызванным изменениями в денежно-кредитной политике крупнейших экономик мира.

      Как сообщали "Вести.Экономика", известный китайский экономист и бывший советник Центрального банка Ю Юндин в прошлом месяце предупредил, что если антиправительственные протесты в Гонконге приведут к еще большему ухудшению состояния экономики, власти могут быть вынуждены разорвать привязку гонконгского доллара к доллару США.

      "Мы не видим непосредственного риска разрыва привязки исходя из текущего платежного баланса города и финансовой статистики, но мы должны внимательно следить за этой возможностью, - заявил Ю в интервью SCMP. - Если текущий счет Гонконга станет дефицитным и правительство вмешается, используя свои валютные резервы, то может возникнуть кризис из-за нехватки валютных резервов".

      Клифф Тан, глава отдела исследований глобальных рынков MUFG Bank в Восточной Азии, напротив, отмечает, что сохранение привязки необходимо по психологическим и экономическим причинам. По его словам, если бы правительство разорвало привязку к доллару США в ответ на текущие протесты, это вызвало бы бегство капитала, которого оно пытается избежать, и усугубило бы другие проблемы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Гонконг, гонконгский доллар, HKMA, привязка к доллару

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