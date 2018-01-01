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      Китай создал национального оператора нефте- и газопроводов

      10.12 09:57Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Китай создал национальную нефтегазопроводную компанию в рамках реформы в энергетической сфере, сообщило государственное информационное агентство "Синьхуа" в понедельник.

      Фото: EPA/WU HONG

      "Новая компания будет разделять транспортировку, добычу и продажу [нефти и газа], а также открывать [транспортировку] для сторонних организаций, что будет способствовать рыночной конкуренции", - сообщило "Синьхуа" со ссылкой на неназванное должностное лицо в новой компании.

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      Ожидается, что компания будет управлять большей частью трубопроводной инфраструктуры страны, контролируемой China National Petroleum Corp (CNPC), Sinopec и CNOOC, некоторыми подземными хранилищами природного газа и несколькими СПГ-терминалами.

      CNPC владела 63% основных нефте- и газопроводов Китая, в то время как Sinopec и CNOOC контролировали 31% и 6% соответственно по состоянию на конец 2018 г.

      Правительство страны одобрило включение оператора нефте- и газопроводов в список компаний, которые контролирует Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC).

      По данным неназванного отраслевого источника "Синьхуа", SASAC будет иметь долю в 40% в новом предприятии. Оставшаяся часть будет принадлежать трем энергетическим гигантам: 30% CNPC, 20% Sinopec и еще 10% - CNOOC.

      Правительство Китая в течение нескольких лет планировало выделить в новую компанию часть нефте- и газопроводов, а также топливных трубопроводов протяженностью в 112 тыс. км, принадлежащих государственным энергетическим гигантам во главе с China National Petroleum Corp.

      Как сообщали "Вести.Экономика", о планах объединения энергетической трубопроводной сети КНР под контролем одного оператора речь шла еще в 2014 г. За счет создания этой компании власти Китая стремятся устранить конкуренцию среди различных компаний ТЭК и расширить внутреннюю систему трубопроводов.

      Ряд экспертов также отмечали, что объединение трубопроводной сети под контролем одного оператора призвано облегчить доступ к энергетической инфраструктуре страны для небольших частных и/или иностранных компаний.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: нефть, Китай, газ, CNPC, Sinopec, CNOOC, трубопроводная компания

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