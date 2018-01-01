Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов

Доллар немного ослаб, евро чуть укрепился на старте торгов на Московской бирже. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,57-63,64 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,59 руб. - это на 0,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 70,36 руб., повысившись на 1,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 0,4 коп. до 66,64 руб.Нефть дешевеет вторую сессию подряд. К 10:01 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,1% и составила $64,2 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $58,96 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 0,2%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник снизилась на 0,3%.