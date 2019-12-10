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      Китай наращивает закупки сои в США на фоне торговых переговоров

      10.12 13:20Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Китай увеличил закупки американских соевых бобов на фоне усилий по заключению торговой сделки "первой фазы", сообщает CNBC.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      В период с сентября по ноябрь этого года китайский импорт американской соевых бобов увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил Сяопин Чжан, директор по Большому Китаю в Совете по экспорту соевых бобов США (USSEC).

      Экспорт американской сои в Китай резко сократился во второй половине прошлого года, после того как Пекин ввел пошлины в размере 25% на американские соевые бобы в июле 2018 г. Это стало ответом на введение США пошлин на китайскую продукцию.

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      В результате все китайские закупки американских соевых бобов в этом году происходили по особым договоренностям, вне обычных торговых каналов, которые в противном случае подвергли бы импорт ответным пошлинам, сказал Чжан в понедельник.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в пятницу Министерство финансов КНР объявило, что Китай освободит от пошлин часть импортируемых из США соевых бобов и свинины.

      Это решение связано с заявками отдельных китайских компаний на импорт соевых бобов и свинины из США. В заявлении министерства не уточняются объемы поставок, освобожденных от пошлин.

      Экспорт из Китая в США в ноябре упал на 23%. В то же время импорт вырос на 2,7%, увеличившись впервые с августа 2018 г.

      Тин Лу, главный экономист по Китаю в Nomura, связывает рост импорта с низкой базой сравнения, увеличением сельскохозяйственного импорта из США на фоне торговых переговоров и ускорением поставок перед введением новых пошлин.

      США готовы 15 декабря ввести пошлины в размере 15% на китайские товары на сумму около $156 млрд. Ожидается, что если стороны достигнут торгового соглашения, эти пошлины не будут введены.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, импорт, пошлины, соя

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