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      Обзор рынка: пауза перед важными событиями

      10.12 09:02Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". В понедельник высоколиквидные бумаги торговались разнонаправленно, спрос был сосредоточен преимущественно в горнодобывающем секторе: соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый Мосбиржей, вырос на 1,1% против повышения на 0,6% по индексу Мосбиржи. Акции корпорации "АЛРОСА" (ALRS) подорожали на 3,3%, "Норникеля" (GMKN) – на 2,1%, "Северстали" (CHMF) – на 1,0%. Тем временем в минусе закрылись АФК "Система" (AFKS, -1,2%) и "ЛУКОЙЛ" (LKOH, -0,6%). Спрос на рынках акций в целом увеличился после выхода сильных данных по рынку труда США (в прошедшую пятницу) и сообщения о неожиданном увеличении баланса внешней торговли Германии (в понедельник). Вместе с тем, восходящий тренд по мировым фондовым индексам не выглядит устойчивым на фоне неопределенности, связанной торговой сделкой между США и КНР, а также с парламентскими выборами в Великобритании и перспективами Brexit.

      Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) и "РСК Сибири" (MRKS) подорожали на 4,8%, "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (RTSB) – на 4,6%, ОГК-2 (OGKB) – на 3,4%.

      Фондовые индексы США понизились на 0,3-0,4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским также наблюдаются небольшая коррекция вниз.

      Сегодня в начале торгов не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС. Глобальные инвесторы немного сократили спрос на риск, что выражается в том числе в повышении по индикаторам волатильности, в преддверии заседания Комитета по отрытым рынкам ФРС США (итоги будут объявлены в среду вечером), парламентских выборов в Великобритании (12.12) и срока ввода новых пошлин на китайский импорт в США (15.12). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации немногим выше отметки 63,5 по паре доллар/рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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